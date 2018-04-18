Промисловці вважають, що портові збори використовуються не за призначенням

Українські промисловці вважають, що зараз цільові портові збори в країні використовуються абсолютно не за призначенням.

Зокрема, вони йдуть на крос-субсидування інших державних проектів, а залишок коштів "викачується" у вигляді дивідендів в загальнодержавний бюджет, зазначив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков в блозі для Delo.ua, пише "Обозреватель".

"Наприклад, прийнято наказ Міністерства інфраструктури, згідно з яким частина коштів спрямовується на фінансування днопоглиблювальних робіт на Дніпрі – це до 1,3 млрд грн, що суперечить закону і здоровому глузду. До речі, такого немає в жодній країні світу. Ми розглядаємо це як квазіподаток – коли кошти акумулюються від одного джерела (морські порти в нашому випадку), і частина цих коштів йде на фінансування абсолютно інших проектів, які повинні фінансуватися з Державного бюджету", – обурився він.

Каленков переконаний, що всі платежі, які надходять до Адміністрації морських портів України від портових зборів, повинні бути цільовими і використовуватися виключно на днопоглиблювальні роботи в морпортах, а також на розвиток портової інфраструктури. На його думку, тільки в таких умовах виробники зможуть більше продавати, перевозити через порти, і в підсумку давати більший ефект для Держбюджету.

Портові збори в Україні на сьогоднішній день вкрай завищені, вони в рази перевищують збори в порівнянних зарубіжних портах. Це має свої наслідки для економіки України: необґрунтовано високі витрати бізнесу при експортно-імпортних операціях в портах, що обмежує розширення експорту і розвиток вантажної бази; неконкурентоспроможність портів України; скорочення валютних надходжень і відрахувань до бюджету; з урахуванням зростаючої частки морського імпорту в структурі вугілля, що закуповуються енергетиками, високі портові збори – фактор зростання вартості електроенергії для всіх галузей економіки.

Таке зниження необхідно виробникам усіх галузей і допоможе згенерувати для економіки України додаткових $ 825 млн доходу або майже 1-процентний пункт додаткового зростання ВВП України.