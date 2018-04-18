11:42
18 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
17°C 11°C
  • четвер
    13°C 11°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    21°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Зв'язок Кирила з космосом. Туалети для людей без комплексів
Вєсті Кремля
23:29, 17 квітня
Вєсті.UA. Перевага Ляшка над Гітлером. Місія
Вєсті.UA
20:19, 17 квітня
Як заробляють на імпорті авто на Одеській митниці: резонансне розслідування
ЦРУ
09:31, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Промисловці вважають, що портові збори використовуються не за призначенням

29 Читать новость на русском
Морський порт
Морський порт / ua.112.ua

Українські промисловці вважають, що зараз цільові портові збори в країні використовуються абсолютно не за призначенням.

Зокрема, вони йдуть на крос-субсидування інших державних проектів, а залишок коштів "викачується" у вигляді дивідендів в загальнодержавний бюджет, зазначив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков в блозі для Delo.ua, пише "Обозреватель".

"Наприклад, прийнято наказ Міністерства інфраструктури, згідно з яким частина коштів спрямовується на фінансування днопоглиблювальних робіт на Дніпрі – це до 1,3 млрд грн, що суперечить закону і здоровому глузду. До речі, такого немає в жодній країні світу. Ми розглядаємо це як квазіподаток – коли кошти акумулюються від одного джерела (морські порти в нашому випадку), і частина цих коштів йде на фінансування абсолютно інших проектів, які повинні фінансуватися з Державного бюджету", – обурився він.

Каленков переконаний, що всі платежі, які надходять до Адміністрації морських портів України від портових зборів, повинні бути цільовими і використовуватися виключно на днопоглиблювальні роботи в морпортах, а також на розвиток портової інфраструктури. На його думку, тільки в таких умовах виробники зможуть більше продавати, перевозити через порти, і в підсумку давати більший ефект для Держбюджету.

Портові збори в Україні на сьогоднішній день вкрай завищені, вони в рази перевищують збори в порівнянних зарубіжних портах. Це має свої наслідки для економіки України: необґрунтовано високі витрати бізнесу при експортно-імпортних операціях в портах, що обмежує розширення експорту і розвиток вантажної бази; неконкурентоспроможність портів України; скорочення валютних надходжень і відрахувань до бюджету; з урахуванням зростаючої частки морського імпорту в структурі вугілля, що закуповуються енергетиками, високі портові збори – фактор зростання вартості електроенергії для всіх галузей економіки.

Таке зниження необхідно виробникам усіх галузей і допоможе згенерувати для економіки України додаткових $ 825 млн доходу або майже 1-процентний пункт додаткового зростання ВВП України.

Теги: ВВП Бюджет Міністерство інфраструктури Фінанси
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Закадрив. Як Володимир Гройсман монополізував кадрові призначення на держпідприємствах
сьогодні, 11:31 Закадрив. Як Володимир Гройсман монополізував кадрові призначення на держпідприємствах
331
Колаборанти за версією Авакова: кого зарахують до зрадників?
сьогодні, 11:02 Колаборанти за версією Авакова: кого зарахують до зрадників?
Наталія Лебідь 309
Саудівська Аравія готова відправити війська до Сирії
сьогодні, 10:55 Саудівська Аравія готова відправити війська до Сирії
342
Де в Європі найбрудніше повітря: карта
сьогодні, 10:03 Де в Європі найбрудніше повітря: карта
1315
Маленьке диво: волонтерський медичний проект відновлює ногу бійця
сьогодні, 08:48 Маленьке диво: волонтерський медичний проект відновлює ногу бійця
Народний проект 521
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук