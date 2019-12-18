Портрет "дідуся у нацистській формі" довів власників і відвідувача австрійського готелю до суду

В австрійському Тиролі між власниками готелю і його відвідувачами розгорілася неабияка суперечка. Справа дійшла навіть до суду – і все через портрети родичів хазяїв готелю, що висіли у приміщенні.

Так, уважний відвідувач помітив, що на одній з картин зображений чоловік у формі з символом свастики. Через це на сайтах Booking та TripAdvisor він залишив відгуки, у яких розкритикував портрет "дідуся-нациста". Про це інформує The Guardian.

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Після реєстрації у готелі гість та його дружина помітили дві картини на стіні біля входу в будівлю. На одній з них був молодий чоловік у формі з орлом і значком свастики, на іншій – літня людина.

У своєму коментарі чоловік вказав: йому було "огидно бачити націонал-соціалістів, яких публічно шанують в готелі".

Утім, власники попросили туристичні сайти видалити коментарі та звернулися до суду зі скаргою на те, що опис "нацистський дідусь" був наклепницьким і дискредитуючим, оскільки людина на фотографії у формі з символікою нацистів "була лише членом Вермахту з 1935 по 1945 рік".

Іншу картину власники взагалі назвали портретом свого дядька.

Спочатку обласний суд Інсбруку постановив, що зацікавленість власників готелю у захисті своєї репутації переважує над правом гостя на свободу вираження поглядів.

Однак, досліджуючи особистості цих двох чоловіків на фотографіях в Німецькому національному архіві Берліна, гість врешті знайшов докази того, що обидва чоловіки дійсно вступили в нацистську партію, в 1941 і 1943 роках відповідно.

Врешті суд Інсбрука прийняв рішення скасувати свою попередню ухвалу. Там заявили: членство в партії двох чоловіків і явно видима свастика є достатнім доказом для підтвердження скарги гостя про те, що готель "шанує колишнього члена сімʼї – нациста".

Власники готелю також мають покрити судові витрати своїх колишніх гостей. Сума становить майже 10 тисяч євро.