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      Портрети ватажків, форма НКВС та Сталін: фото параду до Дня перемоги на окупованому Донбасі

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      Проросійські бойовики в окупованих Донецьку та Луганську теж влаштували парад до Дня перемоги. Окрім портретів учасників другої світової війни люди несли також фотографії ватажків бойовиків. Були серед присутніх на параді бойовиків і особи у формі НКВС.

       

       

      Так, в окупованому Донецьку ходою пройшов "Безсмертний полк" і проїхалась військова техніка, пишуть сепаратистські ЗМІ. Дехто взяв із собою фотографії вбитих ватажків – їх несли навіть діти.

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      Зокрема, несли багато портретів Олександра Захарченка, який загинув через вибух бомби у донецькому кафе "Сепар" 31 серпня 2018 року. Ресурси окупантів вказують, що портрет Олександра Захарченка пронесли його сини. Хоча на фотографіях ходи видно, що його несе дівчинка. 


      Діти несуть фото вбитих ватажків бойовиків

      Серед інших портретів виділялась фотографія Сталіна.


      Сталін під час параду в окупованому Донбасі

      Окрісм того, під час параду військової техніки поруч із теперішнім ватажком Денисом Пушиліним перебував начальник його служби охорони у формі НКВС часів Другої світової війни.


      Охоронець атажка бойовиків Пушиліна у формі НКВД

      В окупованому Луганську відбувся аналогічний марш із представниками окупаційної влади та військовою технікою. Після парадів в окупованих містах планують концерти за участю гуртів із Росії. 

      Що таке "Безсмертний полк"?Російська громадська організація, початкова мета якої – проведення вшанувань учасників Другої світової війни. З 2012 року виступи організації охопили всю Росію. Ця організація почала активно діяти на території інших держав, зокрема й в Україні: 9 травня акції відбувались і в Києві.

      Загалом, так звана акція "Безсмертний полк" – це інформаційна провокація Росії, елемент гібридної війни. Акція "Безсмертний полк" спрямована не на заклик вшанувати і не повторити війну, а на позиціонування "русского міра", міфології про перемогу Росії у Другій світовій війні, чи, як вони її називають – великій вітчизняній.

       

      Міфи про Велику Вітчизняну війну і 9 травня: відео

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      Теги: День Перемоги 9 травня Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії Новини Донецька Новини Луганська Фотоновини
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