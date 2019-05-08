Портрети виборців та прогнози на парламентські вибори

На президентських виборах Володимир Зеленський та Петро Порошенко отримали 73% проти 25,5%. Попередні результати виборів назвали одразу після закриття дільниць. Дані екзит-полів майже повністю збіглися з офіційними підрахунками Центрвиборчкому.

Новообраному президенту Володимиру Зеленському на президентських виборах вдалося активізувати молодь. Найбільше голосів за нього віддали виборці від 18 до 29.

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У багатьох – неповна середня та незакінчена вища освіта. Живуть вони, здебільшого, у великих містах. Усюди, крім Львівщини. Хоча більшість – жителі Сходу та Півдня країни. З вибором визначилися після початку кампанії.

Виборці Порошенка були його прихильниками задовго до виборів. Найбільше серед них старших людей від 50 і більше, мають вищу освіту та живуть, здебільшого, в обласних центрах на Заході чи в Центрі.



Портрети виборця Зеленського та Порошенка

Практично такими ж портрет виборця був і після першого туру. Хіба електорат Зеленського поповнили ті, хто голосували проти Порошенка.

Опитування, які проводилися до і після першого туру виборів, показали, що більшість електорату всіх основних політиків частіше схилялася голосувати за Зеленського. Виборці Юрія Бойка також частіше були схильні голосувати за Зеленського,

– сказав заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко.

І таких майже половина. Тож команді Зеленського розслаблятися експерти не радять, адже навряд чи захмарний результат вдасться отримати на парламентських виборах.

Якби парламентські відбулися зараз, то партія новообраного президента могла б набрати 26% голосів, кажуть соціологи. У Верховній Раді це могло б перетворитися на 70 мандатів. Її найближчий конкурент – партія "За життя" – майже удвічі менше.



Соціологічні опитування щодо парламентських виборів

Проте, якщо дочасних виборів не буде, Зеленський може розгубити електорат. Надто він у нього неоднорідний. Ще частина виборців може не парламентських принципово проголосувати не за "Слугу народу", щоб збалансувати владу.

Вибори до Верховної Ради 9 скликання є запланованими на 27 жовтня. Цього дня виборці будуть голосувати в загальнодержавному окрузі (за політичні партії) та в одномандатних округах (за кандидатів-мажоритарників).

Тим часом, у команді Зеленського хоч і прагнуть дочасних виборів, свою партію поки ніяк не просувають. Можливо, це теж піар-хід, припускають політологи.

У Верховній Раді уже наступного тижня повинні визначитися з днем інавгурації. Від цього залежить, чи будуть дочасні вибори. Хоча чинні депутати дуже б цього не хотіли.