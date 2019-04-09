Порция мифов "ЛНР", или Российские паспорта бывают разные...

Вокруг только и разговоров о том, что скоро в "ЛНР" начнется выдача российских паспортов. Пока не услышала ни одного официального подтверждения этой новости, но с десяток раз попала на обсуждение этой темы среди тех, кто о ней каким-то образом узнал.

Покупатель инструктировала продавцов среди полок с обувью, что российские паспорта будут получать те, кто рождены в СССР. Прямо, как в песне Газманова. Девушки уточняли, по каким критериям будет отбор на выдачу российских паспортов, и покупатель с видом доки комментировала ситуацию. У меня конкретно к этой новости по рожденным в СССР вопрос – а как же дети и вообще все те, чье рождение пришлось на период Украины? То есть я получу паспорт России, его получит моя мама, но мой сын останется с украинским свидетельством о рождении? Правда же, я вряд ли пойду на это, если на секундочку предположить, что новость – правда.

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Местные привилегии

Еще тема – что паспорта получат в первую очередь работники местной "милиции", "министерств" и "ведомств", "военных структур". Типа, им это нужно больше остальных. Им по этим паспортам выезжать. И снова загадка – куда они будут выезжать по паспортам России? В Россию? Кто-то робко предположил, что, возможно, они смогут сразу же получить и заграничные паспорта, раз уж у них есть российские? Тема загранпаспортов для многих наболевшая. Чтобы оформить загранпаспорт нужно потратить порядком времени, выехать в Украину, найти для этого деньги и время на несколько выездов.

Представьте себе, что речь идет не о поездке в автобусе на соседнюю улицу, а о переходе через мост на Станицу Луганскую, и ждать придется от трех до шести часов в очередях в одну сторону. Это, опуская такие издержки как погодные условия, стрессы, давку, моральный прессинг. Да нужен ли вам настолько тот заграничный паспорт, чтобы пройти через все это еще и несколько раз?

Приятельница рассказывала, что ночевала у дедушки в Станице, потому что одним днем этот поход не получился. История про ночлег у дедушки – это как повезет. Кто за 100 грн спал в куртке, чтобы не прикасаться к чужому несвежему постельному, а кому-то за 150 грн достались полы в ванной с подогревом, но это уже скорее из исключений.

Да, но все эти перемещения для тех, кто выездной отсюда и въездной туда. А если есть темные пятна в биографии, типа, военного прошлого? Что дальше? Заказан тот загранпаспорт, поскольку оформить его было реально только через Украину. А минуя Украину этого ну никак не оформить. Поэтому именно для всех этих людей российские паспорта как подорожник на рану – они дают шанс куда-то двигаться, куда-то выезжать.

Но сразу вопрос, какой силы будут эти паспорта? Это будут самые что ни на есть российские паспорта? Такие как у москвичей? Если все так просто, у меня вопрос, а как же мои друзья, которые уже года три потратили, чтобы приблизиться к гражданству России и российскому паспорту? Вряд ли такое возможно, что они в Краснодаре 3 года шли к российскому паспорту, а я его здесь получу за месяц. И это понимают все. Не могут эти паспорта быть равнозначными. Наш российский паспорт, может, и будет иметь какую-то цену, но будет, как бы это сказать, местного значения. Как узаконенная справка в красной обложке о том, что ты с Донбасса.

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Есть еще одна мулька, что паспорта в первую очередь получат те, кто пережил лето 2014 года не уезжая отсюда. Типа, это как экзамен. Выдержал – получи, распишись. Вместо премии. Правда, странно? Я сразу же представляю ту спекуляцию, которая будет на этой теме.

Из историй о гуманитарке

Когда в "ЛНР" давали гуманитарку, так за ней едва ли не на иномарках приезжали. А когда им робко говорили, что не вяжется тушенка и макароны с их машиной, они такое говорили, что лучше было просто молчать. То есть, машины и тушенка не стоят рядом по значимости и смысловому наполнению. Это не символы успеха или сытости. И даже если человек выезжал из Луганска, а потом возвращался и узнавал о выдаче гуманитарки, он тут же прибегал. Так, будто только ради тех макарон только он и вернулся в Луганск. И здесь тоже было неясно. Одни реально нуждались, а другие шли просто, чтобы не терять своего... Если кто-то объявит о каких-то критериях для получения российского паспорта, будьте уверены, найдутся те, кто купит справку, купит сто свидетелей, чтобы доказать, что именно он нуждается в паспорте больше всех других.

Внезапно объявили, что всем детям войны будут выдавать помощь. Никто не мог сказать, какая это будет помощь и от кого, но старшная улицы собирала списки, обходя дома – ваш ребенок был здесь летом 2014 года? Мы внезапно узнали, что мой ребенок – дитя войны уже этой. И стали терпеливо ждать.

Еще через месяц оповестили – идите получать. С паспортом, свидетельством о рождении. Кто-то взял с собой ребенка, чтобы порадовать его сразу же. На месте нам так и не смогли уточнить, от кого эта помощь. Ответ звучал примерно так: "Вам оно надо знать? Получи – распишись". В огромной сумке были кастрюли, плед, скребок для посуды, половник, ложки. Те, кто ждал соков и конфет, были слегка разочарованы.

После по всем комиссионкам появились эти наборы металлической посуды, которые, видимо, оказались не очень нужны кому-то. Но какой же был ажиотаж, когда старшая улицы собирала эти списки! Туда вписали и чью-то внучку, которая тоже, якобы, приходила на нашу улицу, чтобы переждать лето 2014 года именно здесь. И детей завпочты, которые вернулись только осенью 2014 в город, но их мама очень настаивала на том, что они тоже достойны помощи… То есть если предположить, что эти списки будут составлять такие вот старшие улицы, то коррупция там будет в чистом виде, как с теми дитями войны.

Еще один миф, что российские паспорта получат в первую очередь те, кто имеет паспорт жителя "ЛНР". А если ты так и не собрался его получить, становись в долгую очередь. Но у меня много других вопросов – какой юридической силы будут эти паспорта? Или это очередная формальность, чтобы на какое-то время снять напряжение в обществе? Знаете, как тот стакан воды, которым отвлекают человека с истерикой со словами: "Выпей, и тебе станет легче". Видимо паспорта если и не решат никаких проблем, то хотя бы отвлекут нас от них на какое-то время.

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