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      АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      "Порту" підсилив склад триразовим переможцем Ліги чемпіонів

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      Пепе перейшов у "Порту"
      Пепе перейшов у "Порту" / ФК "Порту"

      Центральний захисник Пепе перейшов до португальського "Порту". Футболіст вже свого часу виступав за цей клуб.

      Як повідомляється на офіційному сайті "Порту", угода з гравцем розрахована до 30 червня 2021 року. До цього останнім клубом Пепе був турецький "Фенербахче", куди він перейшов влітку 2017 року. Взимку 2019 року клуб та гравець розірвали угоду, тож до "Порту" Пепе перейшов на правах вільного агента.

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      Варто зазначити, що Пепе виступав за "Порту" протягом трьох сезонів – з 2004 до 2007 року. За цей час двічі вигравав чемпіонати країни та розіграші національного Кубка. 2004 року також став у складі "Порту" воладарем Міжконтинентального кубка. Після цього перебрався до мадридського "Реала", за який виступав наступні 10 років. Саме з іспанським клубом Пепе тричі вигравав Лігу чемпіонів, а також чемпіонат та Кубок Іспанії. У складі збірної Португалії вигравав Чемпіонат Європи 2016 року. При цьому Пепе народився у Бразилії, а португальське громадянство прийняв у 2007 році.

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      Теги: Спорт Футбол Трансфери
      Джерело: 24 Канал
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