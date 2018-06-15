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Португалія – Іспанія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

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Португалія – Іспанія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу 2018
Португалія – Іспанія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу 2018

Збірні Португалії та Іспанії зустрілися вже у першому турі Чемпіонату світу 2018 році. Вже на початку матчу у ворота збірної Іспанії було призначено пенальті, яке реалізував Кріштіану Роналду

Його у штрафному майданчику збили захисники збірної Іспанії, і суддя одразу ж вказав на 11-метрову позначку.

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Саме з пенальті Роналду і забив переший гол у цьому матчі.

Гол Роналду з пенальті у ворота Іспанії

Зрівняв рахунок Дієго Коста. Йому не завадив один захисник, якийбув з ним сам на сам, а потім і ще один, який прийшов на допомогу. Пробив форвард збірної Іспанії точно у кут воріт Руї Патрісіу. Правда перед тим бразилоіспанець вдарив в обличчя Пепе. Однак суддя не помітив цей епізод.

Відео голу Дієго Кости у ворота Португалії

А незадовго до перерви Кріштіану Роналду оформив дубль. Він потужно пробив низом, Давід де Хеа зіграв доволі незграбно, і з його рук м'яч вислизнув за лінію воріт.

Другий гол Роналду у ворота збірної Іспанії

Зрівняв рахунок Дієго Коста. Зробив він це по перерві. після подачі зі штрафного Бускетст скинув м'яч вздовж лінії воріт, в Коста з близької відстанні переправив м'яч у ворота.

Другий гол Дієго Кости у ворота Португалії

А після цього Іспанія вперше у цьому матчі іспанці вийшли вперед. начо наважився на удар з лету з-за меж штрафного майданчика. М'яч від однієї штанги відлетів до іншої, і вже від другої залетів за лінію воріт.

Гол Начо у ворота Португалії

 

Теги: ЧС 2018 – відео голів матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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