Португалія – Іспанія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу
Збірні Португалії та Іспанії зустрілися вже у першому турі Чемпіонату світу 2018 році. Вже на початку матчу у ворота збірної Іспанії було призначено пенальті, яке реалізував Кріштіану Роналду
Його у штрафному майданчику збили захисники збірної Іспанії, і суддя одразу ж вказав на 11-метрову позначку.
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Саме з пенальті Роналду і забив переший гол у цьому матчі.
Гол Роналду з пенальті у ворота Іспанії
Зрівняв рахунок Дієго Коста. Йому не завадив один захисник, якийбув з ним сам на сам, а потім і ще один, який прийшов на допомогу. Пробив форвард збірної Іспанії точно у кут воріт Руї Патрісіу. Правда перед тим бразилоіспанець вдарив в обличчя Пепе. Однак суддя не помітив цей епізод.
Відео голу Дієго Кости у ворота Португалії
А незадовго до перерви Кріштіану Роналду оформив дубль. Він потужно пробив низом, Давід де Хеа зіграв доволі незграбно, і з його рук м'яч вислизнув за лінію воріт.
Другий гол Роналду у ворота збірної Іспанії
Зрівняв рахунок Дієго Коста. Зробив він це по перерві. після подачі зі штрафного Бускетст скинув м'яч вздовж лінії воріт, в Коста з близької відстанні переправив м'яч у ворота.
Другий гол Дієго Кости у ворота Португалії
А після цього Іспанія вперше у цьому матчі іспанці вийшли вперед. начо наважився на удар з лету з-за меж штрафного майданчика. М'яч від однієї штанги відлетів до іншої, і вже від другої залетів за лінію воріт.
Гол Начо у ворота Португалії
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