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Португалія – Марокко: анонс матчу Чемпіонату світу 2018

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Португалія – Марокко анонс матчу Чемпіонату світу
Португалія – Марокко анонс матчу Чемпіонату світу

Збірні Марокко та Португалії вже зустрічалися свого часу на груповому етапі Чемпіонату світу. Це було ще в 1986 році на Мундіалі в Мексиці, і тоді перемогли саме марокканці 3:1. Тепер же більше шансів на перемогу у цьому матчі має європейська збірна.

Збірна Португалії не була серед фаворитів Чемпіонату світу напередодні старту Мундіалю. Однак вдала гра у матчі зі збірною Іспанії показала, що португальці готові боротися з будь-яким суперником.

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Збірна ж Марокко невдало стартувала, зазнавши неочікуваної поразки від збірної Ірану. Відтак негативний результат у матчі проти збірної Португалії фактично поховає шанси «атласських левів» на вихід у плей-оф.

Але букмекери не надто вірять у перемогу Марокко, віддаючи перевагу збірній Португалії. Особливий акцент на Кріштіану Роналду, який до трьох голів у першому матчі може додати ще як мінімум один у цьому матчі.

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Гра Марокко – Португалія розпочнеться о 15:00 годині 20 червня.

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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