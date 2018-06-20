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Португалія обіграла Марокко завдяки єдиному голу Роналду

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Португалія – Марокко результат Чемпіонату світу
Португалія – Марокко результат Чемпіонату світу

Збірні Португалії та Марокко відкривали ігровий день 20 червня на Чемпіонаті світу.

Розпочала Португалія доволі потужно. І забила гол вже на четвертій хвилині. Після розіграшу кутового послідував навіс від Моутіньо у штрафний майданчик, і головою пробив Кріштіану Роналду точно по воротах. Захисник на мить не встиг вибити м'яч ногою.

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Такий ранній гол, як і у матчі проти Іспанії, міг подарувати вболівальникам надію, що у грі буде забито чимало голів. Але не склалося. Хоча моменти виникали поблизу обох воріт. Особливо старався колишній "динамівець" Юнес Беланда. Та після його ударів у рамках воріт збірної Португалії надійно грав Руї Патрісіо.

До кінця матчу марокканцям так і не вдалося відзначитися. Португальці теж більше у цьому матчі не забивали.

Варто зазначити, що гол, забитий Роналду, зробив його найкращим голеадором європейських збірних. Тепер на рахунку португальця 85 голів у матчах за національну збірну. Кращий показник у світі лише в іранця Алі Даеі, який відзначився 109 разів.

Португалія – Марокко 1:0

Гол: Роналду, 4

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – результати матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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