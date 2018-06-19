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Португалія – Марокко: букмекери назвали фаворита матчу Чемпіонату світу

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Португалія – Марокко прогноз на матч Чемпіонату світу
Португалія – Марокко прогноз на матч Чемпіонату світу

Після неймовірного матчу Іспанії та Португалії, а також неочікуваної поразки Марокко від Ірану, букмекери оцінили їх шанси на перемогу у очній зустрічі.

У William Hill перевагу віддали збірній Португалії. Коефіцієнт на їх перемогу – 1,61. Щодо Марокко, то перемога цієї збірної оцінена в 5,80. Нічия – 3,70.

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Після хет-трику у ворота збірної Іспанії, мало хто сумнівається, що Кріштіану Роналду може відзначитися у цьому матчі. На гол у ворота Марокко у його виконані стоїть коефіцієнт 1,80. Для прикладу наступний серед португальців – Андре Сілва з коефіцієнтом 2,70. Серед гравців збірної Марокко найбільше шансів – у Аюба Ель-Каабі та Халіда Бутаібі – по 4,00.

Щодо кількості голів, то "тотал більше 1,5" отримав 1,40, а "тотал більше 2,5" – 2,20.

Варто зазначити, що ставка "Кріштіану Роналду заб’є і Португалія виграє" приймається з коефіцієнтом 2,30.

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Букмекери з PariMatch оцінили перемогу збірної Португалії в 1,65. Перемога Марокко отримала ще більший коефіцієнт, аніж у попередній конторі – 6,50. Нічия – 3,60.

Щодо кількості голів, то експерти вважають, що у матчі може бути 2-3 голи – коефіцієнт 2,01. 0-1 гол оцінено в 2,80. Чотири і більше голи – 4,40. При цьому "індивідуальний тотал більше 2,0 Португалія" – 3,15, у той час як "індивідуальний тотал більше 2,0 Марокко" – 15,00.

У точних рахунках, то перемога Португалії 3:0 має такий же коефіцієнт, як і перемога Марокко 1:0 – 11,5.

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Ще більший коефіцієнт на перемогу Марокко у "Фаворит" – 7,00. Перемога Португалії – 1,64. Нічия – 3,65.

Ймовірність голу, на думку експертів, доволі велика – "тотал більше 0,5" – 1,08, а "Тотал більше 1,5" – 1,40. Традиційно гол у виконанні збірної Португалії більш ймовірний "індивідуальний тотал більше 0,5 Португалія" – 1,17, а "індивідуальний тотал більше 0,5 Марокко" – 1,92.

При цьому ймовірність того, що в цій грі відзначиться лише одна команда, значно вища, аніж голи у виконанні обох збірних. На голи Португалії та Марокко ставка 2,35. Якщо ж жодна з них не заб’є – 1,56.

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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