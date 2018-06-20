Португалія – Марокко: відео голів та моментів матчу

Збірні Португалії та Марокко на Чемпіонаті світу голи почали забивати зі старту. Перше взяття воріт відбулося вже на 4-ій хвилині матчу.

Його автором став Кріштіану Роналду. Португалець головою замкнув навsc після того, як його партнери розіграли кутовий. Захисник ногою намагався вибити м'яч, але гравець "Реалу" випередив його.

Читайте також: Українець вибіг на поле під час матчу Росія – Саудівська Аравія на Чемпіонаті світу

Це вже четвертий гол Роналду на Мундіалі.

Гол Ронаду у ворота Марокко