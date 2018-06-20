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Португалія – Марокко: відео голів та моментів матчу

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Португалія Марокко відео голів на Чемпіонаті світу 2018
Португалія Марокко відео голів на Чемпіонаті світу 2018

Збірні Португалії та Марокко на Чемпіонаті світу голи почали забивати зі старту. Перше взяття воріт відбулося вже на 4-ій хвилині матчу.

Його автором став Кріштіану Роналду. Португалець головою замкнув навsc після того, як його партнери розіграли кутовий. Захисник ногою намагався вибити м'яч, але гравець "Реалу" випередив його.

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Це вже четвертий гол Роналду на Мундіалі.

Гол Ронаду у ворота Марокко

 

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – відео голів матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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