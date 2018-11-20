Матч між збірними Польщі та Португалії у вівторок, 20 листопада, стане останнім матчем в елітній групі. Однак він вже не матиме жодного турнірного значення для збірних. Тож у цій грі можливі експерименти зі складом від обох наставників. Побачити цей матч можна буде і в Україні.

Матч Ліги націй Португалія – Польща дивитися в Україні можна буде на телеканалі "Футбол 1". Початок трансляції о 21:35, сам матч розпочнеться о 21:45.

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Дивитися онлайн матч Португалія – Польща можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Трансляція розпочнеться о 21:45. Та варто зауважити, що доступ до відео (прямі трансляції та огляди матчів) на цьому сайті платний. За місячний абонемент доведеться заплатити 69 гривень. Або можна купити доступ на 24 години за 39 гривень. Окрім того, на сайті слід зареєструватися.

Відео голів та огляд матчу Португалія – Польща – на сайті 24 Каналу.

Нагадаємо, матч між збірними Португалії та Польщі відбудеться у вівторок, 20 листопада. Початок зустрічі о 21:45.