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      Португалія – Польща: прогноз букмекерів на матч Ліги нації

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      Португалія – Польща прогноз букмекерів на матч Ліги нації
      Португалія – Польща прогноз букмекерів на матч Ліги нації

      У вівторок, 20 листопада, збірна Португалії прийматиме збірна Польщі. Матч пройде в Гімарайнші на стадіоні "Афонсу Енрікеш". Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому матчі.

      Португалія достроково забезпечила собі перемогу в групі і участь у Фіналі чотирьох, який, до слова, саме португальці і прийматимуть влітку наступного року. Що стосується збірної Польщі, то нічия Італії з Португалією позбавила підопічних Єжи Бженчека навіть теоретичних шансів піднятися з останнього рядка в групі і уникнути пониження в класі.

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      Тож у цьому матчі усі букмекери віддають явну перевагу саме португальській збірній. У William Hill їх перемогу оцінили коефіцієнтом 1,55. На збірну Польщі приймають з коефіцієнтом 6,00. На те, що матч закінчиться у нічию – 4,00.

      Експерти з PariMatch на перемогу Португалії виставили коефіцієнт 1,59. На те, що переможе збірна Польщі коефіцієнт 6,10. Коефіцієнт 4,10 на те, що матч закінчиться у нічию.

      Найбільший коефіцієнт на перемогу збірної Португалії у "Фаворит спорт" – 1,60. У той час як на перемогу гостей поля теж найбільший коефіцієнт – 6,25. Нічия у матчі – 3,95.

      Marathon bet на перемогу збірної Португалії приймає з коефіцієнтом 1,57. На їх суперників – 6,05. На нічию – 4,05.

      Нагадаємо, матч Португалія – Польща відбудеться у вівторок, 20 листопада. Початок матчу о 21:45.

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      Теги: Футбол Спорт Ліга націй
      Джерело: 24 Канал
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