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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Португалія продовжила карантин до 2 травня

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      У Португалії продовжили карантин / The Sun

      Парламент Португалії ухвалив рішення продовжити карантинні обмеження до 2 травня через спалах коронавірусу. Влада країни сподівається, що режим надзвичайної ситуації вдасться скасувати наступного місяця.

      У травні, зазначив прем'єр-міністр країни Антоніу Кошта, у випадку зменшення кількості хворих на COVID-19 Португалія зможе розпочати відновлення економіки. Про це повідомляє Reuters.

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      Ми повинні почати думати про майбутнє. Зараз ми повинні гарантувати, що можемо відродити економіку, не випускаючи пандемію з-під контролю,
      – сказав Кошта.

      У порівнянні з сусідньою Іспанією, ситуація з коронавірусом у Португалії – набагато краща, тому влада взялась за планування повернення до нормального життя. Першими з карантину мають вийти державні служби, решта – мають продовжити працювати дистанційно.

      Щодо навчання, то його, у разі скасування режиму надзвичайної ситуації, відновлять для старшокласників та випускників.

      Однак пом'якшення карантинних обмежень, наголошують в уряді, також залежатиме від здатності португальців дотримуватись правил гігієни на робочих місцях та у транспорті. Для цього уряд планує масово забезпечити громадян масками та антисептиками.

      Коронавірус у Португалії

      • Станом на 17 квітня в Португалії зафіксовано майже 19 тисяч хворих на коронавірус, з них 639 осіб – померли.
      • Режим надзвичайної ситуації у країні запровадили ще 19 березня.
      • Тисячі підприємств зупинили роботу, особливо постраждав ресторанний та готельний бізнес.
      • Близько 80% португальських компаній заявили про фінансові проблеми через пандемію. Доходи у деяких з них упали на 75%.


      Чому варто лишатись вдома? / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Португалія
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