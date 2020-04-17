Португалія продовжила карантин до 2 травня

Парламент Португалії ухвалив рішення продовжити карантинні обмеження до 2 травня через спалах коронавірусу. Влада країни сподівається, що режим надзвичайної ситуації вдасться скасувати наступного місяця.

У травні, зазначив прем'єр-міністр країни Антоніу Кошта, у випадку зменшення кількості хворих на COVID-19 Португалія зможе розпочати відновлення економіки. Про це повідомляє Reuters.

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Ми повинні почати думати про майбутнє. Зараз ми повинні гарантувати, що можемо відродити економіку, не випускаючи пандемію з-під контролю,

– сказав Кошта.

У порівнянні з сусідньою Іспанією, ситуація з коронавірусом у Португалії – набагато краща, тому влада взялась за планування повернення до нормального життя. Першими з карантину мають вийти державні служби, решта – мають продовжити працювати дистанційно.

Щодо навчання, то його, у разі скасування режиму надзвичайної ситуації, відновлять для старшокласників та випускників.

Однак пом'якшення карантинних обмежень, наголошують в уряді, також залежатиме від здатності португальців дотримуватись правил гігієни на робочих місцях та у транспорті. Для цього уряд планує масово забезпечити громадян масками та антисептиками.

Коронавірус у Португалії

Станом на 17 квітня в Португалії зафіксовано майже 19 тисяч хворих на коронавірус, з них 639 осіб – померли.

Режим надзвичайної ситуації у країні запровадили ще 19 березня.

Тисячі підприємств зупинили роботу, особливо постраждав ресторанний та готельний бізнес.

Близько 80% португальських компаній заявили про фінансові проблеми через пандемію. Доходи у деяких з них упали на 75%.



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