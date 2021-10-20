Трагедія сталася в селі Калинівка Балаклійського району. Про це розповіли в поліції 20 жовтня. Тіла загиблих відправили на проведення судово-медичної експертизи.

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Кілька днів не виходили на зв'язок

17 жовтня до поліції звернувся староста Яковенківської сільради. Він повідомив про те, що двоє жителів села декілька днів не виходять на зв’язок. Поліцейські прибули до їхнього житла й виявили мати з сином мертвими.

Жінку знайшли в будинку на дивані. Під час огляду судмедексперт виявив на шиї сліди від мотузки. Згодом поліцейські знайшли повішеним сина померлої. Поруч з ним була передсмертна записка, але про що в ній мовилося не повідомили.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство". Досудове розслідування триває.

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