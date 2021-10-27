Поруч лежав поранений: у Харкові СБУ жорстко затримала банду

У Харкові 27 жовтня посеред дороги затримали банду людей, які займалися аферами. А саме, їх підозрюють у "віджиманні" квартир. Ймовірно, одну людину поранений, оскільки на місці лежала одна особа, яку обмотали тепловідбивачем.

Це затримання відбувалося в районі ринку "Барабашово". Його провели співробітники СБУ спільно з КОРДом.

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Затримання групи осіб у Харкові / Фото телеграмів ХС і "Труха"

Також прибула швидка

Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах у другій половині дня. Очевидці оприлюднили фото та відео моменту, коли людей вже затримали. Там помітно, що на місці була одна особа, яку обмотали в сріблясту плівку та поклали на носилки. Ймовірно це зробили для того, щоб поранений не перемерзав. Туди приїхала швидка, медики якої надавали допомогу.

Також на відео помітно, як правоохоронці оглядають салон сірого автомобіля на якому були зловмисники. У цей момент одного із затриманих тримали притиснутим головою о лобового скла. Наразі правоохоронці ніяк не коментували цю подію.

Затримання підозрюваних у "віджиманні" квартир: дивіться відео

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