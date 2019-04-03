Порушенння на виборах-2019: чи стало їх менше, ніж у 2014 році і що змінилося?

За даними громадянської організації "Опора", тенденція порушень в процесі голосування на виборах Президента України йде до зниження порівняно з виборами 2014 року.

Також в "Опорі" розповіли, що процедурні порушення у роботі фіксувалися на 16% дільничних виборчих комісій (ДВК), тоді як в 2014 році це було на 20% дільниць. А недопуск спостерігачів на ранкове засідання зафіксували на 0,5% ділянок, тоді як в 2014 – майже на 5%.

Проте, показники порушень пов'язаних з фотографуванням бюлетенів по країні в 2019 році більше, ніж було в 2014 році, заявила Ольга Айвазовська на пресконференції ГО "Опора".



Олег Ляшко показав на камери бюлетень зі своєю позначкою

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Проте, ці факти як раз і є підтвердженням того, що фальсифікації були і їх могло бути більше ніж на президентських виборах 2014 року. Адже основна фальсифікація на якій журналісти не раз концентрували увагу – сітки підкупу. Правопорушення про підкуп та порушення таємниці голосування надходили до правоохоронних органів цілий день. Статистика МВС свідчить, що до поліції надійшло 2605 повідомлень про події та правопорушення пов'язані з порушенням виборчого законодавства.