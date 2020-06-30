У МОЗ вкрай незадоволені повним ігноруванням карантинних обмежень, введених у країні. Там наголошують, що результати не змусять на себе чекати.

Наслідки такої поведінки українців будуть дуже поганими – теперішня ситуація підтверджує. На цьому наголосив глава міністерства охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє 24 канал.

Яка ситуація зараз В Україні зафіксували 44 334 хворих на COVID-19

Без масок, антисептиків і дистанції

Так міністр прокоментував фото, відео та інформацію, які поширювали українці під час довгих червневих вихідних, зокрема – ситуацію в Одесі.

Повне нехтування, повне недотримання будь-яких правил і рекомендацій, встановлених МОЗ. Ті кадри, які ми бачили щодо нічних клубів і пляжів: відсутність масок, повне недотримання соціальної дистанції, розумію, що повна відсутність антисептиків,

– зазначив міністр.

Степанов наголосив, що усе це призводить до підвищення рівня захворюваності на COVID-19 – і наслідки видно вже тепер.

Звернення до місцевої влади

Міністр зазначив, що тепер додаткові карантинні обмеження і контроль їх виконання стали "непопулярними".

"Усі вже почали жити в умовах передвиборчої компанії. Звертаюсь у тому числі до місцевої влади – думайте про здоров’я ваших виборців, які за вас прийдуть голосувати. Таке нехтування і повна відсутність контролю буде призводити до дуже поганих результатів – і вже призводить", – додав він.

Масові порушення в Одесі

Українці ринули на відпочинок до моря – Одеса виглядає зовсім залюдненою. На пляжі люди не отримуються жодної дистанції, немає її і на вулицях міста. Тамтешні нічні клуби також переповнені.

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Схожа ситуація і в інших містах України, навіть там, де наразі найгірша ситуація із захворюванням на коронавірус. Через літню спеку люди зовсім забули про маски, антисептики та інші вимоги, які допоможуть їм уникнути хвороби.