Зміни у виборчому законодавстві, які Рада внесла перед тим, як піти на канікули, диктують політичним силам нові правила самореклами. Зокрема, посилили відповідальність за порушення правил політичної агітації.

Восени 2020 року змінюються не лише правила гри, а й формат так званої "передвиборчої гречки". Детальніше – в матеріалі журналістів 24 каналу.

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► Встановлення дитячих майданчиків, нове устаткування для місцевої школи чи шматок асфальту в подарунок, відтепер вважається підкупом та карається штрафом до 5 100 гривень.

►Поширення агітаційно-сувенірної продукції також є злочином – якщо її вартість не перевищує 3% від прожиткового мінімуму, тобто 68,01 гривню.

► Крупи, макарони і цукор, цигарки та алкоголь у подарунок виборцю або підприємству – це тягне за собою вже кримінальну відповідальність.

Однак, експерти не впевнені, чи знищать нові закони роками напрацьовані схеми.

"Можна людину ангажувати на роботу агітатором. І за це вона отримує кошти. Підписує договір, частину грошей отримує до виборів, а частину після – залежно від результатів виборів", – прокоментував політолог Володимир Фесенко.

Формально це виглядає як плата за агітацію, а де-факто є підкупом виборця, але закону це не суперечить,

– пояснив він.

Агітаційна реклама

Агітаційний ролик як вишенька на торті політичного сезону: цей інструмент заманювання виборця – наче окремий вид мистецтва. І змінюється він в залежності від потреб виборця, а не від законодавчих змін.

Наприклад, у 2006 році однією з найпопулярніших тем політичних змагань було мовне питання. Втім, на відміну від нинішніх реалій, обговорювали тему мови в контексті утисків російськомовного населення.

Приклад політичної реклами 2006 року: дивіться відео

Однак, зовсім іншого забарвлення подібні "агітреклами" набули вже після анексії Криму та з початком війни на Донбасі. Тоді українською заговорили навіть проросійські політичні сили.

Геополітичні теми мають вже менший вплив на виборця. Апелювання до російської, української чи інших мов досі є актуальним, але дає менші результати. Навіть проросійські політичні сили переходять на українську,

– зазначив політолог Олег Саакаян.

Важливо розуміти, що ефектні біл-борди та сюжети у ЗМІ можуть дозволити собі лише грошовиті кандидати, які йтимуть до омріяного крісла під прапорами відомих партійних брендів.

Важче буде достукатися до виборця кандидату з обмеженими фінансами. Але той, хто бажає отримати мандат, буде готовий на все, аби отримати ваш голос.