Цим випадком вже зацікавилися правоохоронці й почали досудове розслідування за фактом фальсифікації, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації.

Актуальне На виборах мера у Харкові помітили охоронницю, яка стежила за голосуванням у камери

Порушників спіймали на гарячому

Повідомлення про підпис порожнього протоколу в поліцію надійшло від активістів Громадянської мережі ОПОРА об 11:03.

Порушення зафіксували на дільниці, розташованій по вулиці Олеся Гончара. Туди негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Зрештою заступниця голови дільничної виборчої комісії сама віддала поліцейським два однакових примірники протоколу про підрахунок голосів. На кожному екземплярі вгорі було написано "зразок".

Обидва документи правоохоронці вилучили та опечатали у спеціальному пакеті.

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Інформацію про випадок слідчі уже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Тепер причетним до порушення загрожує ув’язнення на 2 – 6 років, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 5 років.

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Загалом станом на 18:00 харківські правоохоронці зафіксували 45 правопорушень на виборах мера. Зокрема, люди фотографували свої бюлетені, заходили у кабінки по кілька осіб, звітували перед керівництвом, за кого проголосували, тощо.

Крім того, на дільницях перебували сторонні особи, але при цьому не пускалися спостерігачі, проводилися завчасні засідання комісій та заборонені "соцопитування" на місцях голосування. Ще одне резонансне порушення – примус до голосування студентів.