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      Порушення на виборах 2019: Олег Ляшко показав на камери бюлетень зі своєю позначкою

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      Порушення на президентських виборах 2019
      Порушення на президентських виборах 2019 / Ілюстративне фото

      Під час голосування на одній з дільниць кандидат у Президента України Олег Ляшко показав на телекамери та в присутності інших виборців свій бюлетень. У бюлетені вже стояла позначка за кандидата, якому висуванець "Радикальної партії" віддав свій голос.

      Про це повідомив Комітет виборців України на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Вибори президента України-2019: хто піде та які у них шанси

      Відповідно до статті 7 Закону України "Про вибори Президента України" фотографування чи відеофіксація в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення забороняються і є порушенням таємниці голосування.

      Як Олег Ляшко демонстрував свій бюлетень після волевиявлення: дивіться фото

       

       

      Відповідно до статті 159 Кримінального Кодексу України умисне порушення таємниці голосування карається штрафом від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 5100 гривень) або виправними роботами на 2 роки чи обмеженням волі до 3 років.

      Дивіться відео, яке опублікував на своїй сторінці у Facebook сам Олег Ляшко (демонстрація бюлетеню – з 4:20 хвилини):

       

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Олег Ляшко Порушення на виборах
      Джерело: 24 канал
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