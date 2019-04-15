Порушення на виборах в Україні: чого очікувати від другого туру

У першому турі президентських виборів чого тільки не робили виборці під час голосування. В поліції заявили, що було дві тисячі звернень, і з них завели лише півсотні справ. Тепер країна очікує другого туру виборів, який відбудеться 21 квітня.

Порушення у першому турі виборів

Не лише звичайні громадяни фотографували чи знімали на відео позначку свого вибору, а й посадовці й самі кандидати.

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Усе це тягне на штраф у три тисячі гривень, однак, якщо за фото виборець отримав гроші – може потрапити й до в'язниці на 5 років.

У комітеті виборців заявили, багато порушень зробили працівники дільниць. Але найчастіше – не навмисно, а тому, що не мали досвіду. Наприклад, псували бюлетені печаткою "вибув". Хоча жодних позначок на них робити не можна.



Яке покарання світить за продаж голосу: інфографіка

Були й проблеми з документами. Видавали бюлетень тим, хто показав закордонний паспорт або студентський квиток. Згідно з законом, голосувати можна лише за паспортом або військовим квитком для армійців. Подекуди відмовляли тим, хто показував ID-карту замість паспорта старого зразка, бо не знали, що з ним робити.

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А ще невчасно відкривали дільниці – із запізненням майже на годину. В одній з лікарень дільницю закрили ще о 19:00, бо всі пацієнти уже проголосували. А у Золотому, що Сході України, зачинили пункт голосування раніше – через обстріл.

Спостерігачі пояснили, що справжній ризик – це псевдозамінування дільниць. Цього разу таких випадків було 18. Але жодного разу дільниці закривати не довелося.

Чого очікувати у другому турі виборів

У другому турі псевдозаміновувати дільниць можуть бути масштабнішими. Поки приміщення будуть обшукувати, то можна підкидати бюлетені.

А ще можуть маніпулювати по-новому – складом комісії. Перед першим туром штаби роздавали членам комісії пам'ятки, в яких радили: якщо на дільниці перемагав не їхній кандидат, зривати кворум – просто не приходити. А це затягувало підрахунок голосів.

У комітеті виборців розповіли, що під час другого туру ризики фальсифікацій значно вищі. І не лише тому, що ціна перемоги вища. А й через те, що кандидатів усього двоє, а не 39. Тож і спостережливих очей на дільницях буде менше.

Детальніше про порушення і фальсифікації, які зафіксували у першому турі виборів – читайте у матеріалі 24 каналу



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