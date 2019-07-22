Порушення та спецпризначенці на окрузі, де програє Пашинський: що відомо на цей момент

Проблеми в одномандатному виборчому окрузі №64, що на Житомирщині, почались ще до дня голосування і продовжувались після нього. Там зафіксували численні правопорушення – затримання псевдожурналістів, вказівки літнім людям на конкретних кандидатів у бюлетенях та заміна протоколів. Одним з кандидатів у цьому окрузі є народний депутат України 4 скликань Сергій Пашинський.

На виборах з відривом лідирують кандидат від "Слуги народу" В'ячеслав Сігачов та самовисуванець Володимир Арешонков – у них наразі 27,95% та 26,97% голосів. Порахували вже 75% протоколів.

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Ситуація до дня виборів

Сігачов напередодні виборів заявив, що хтось "клонував" його сторінку у Facebook і з неї заявив, що "знімається з виборів". Насправді ж інформація не відповідала дійсності, а "ліву" сторінку вже згодом видалили.



Порушенння у день виборів

У Коростені, де розташований округ, поліція затримала чотирьох псевдожурналістів. Спочтаку засобах масової інформації з'являлась інформація про те, що поліція Житомирщини замість контролю за дотриманням виборчого процесу "затримує журналістів".

Вже згодом правоохоронці з’ясували, що до ЗМІ вони не мали жодного стосунку – їхні посвідчення були фальшиві, а деякі ще й з однаковими серійними номерами. Слідство визначається з кваліфікацією правопорушення.

Окрім того, вдалося зафіксувати момент, як у цьому ж окрузі літній жіночці показують, де вона повинна поставити галочку у виборчому бюлетені.

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Так, одна з "помічниць" каже залишити позначку навпроти прізвища одного з кандидадтів, а інша нагадує, що той "вибув", тож треба підтримати іншого.

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Що відбувається на окрузі зараз

У "Слузі народу" наголошують, що протоколи з виборчих дільниць невідомі люди, а це – "прямий шлях до масових фальсифікацій". Округ №64 – один із 10, на якому політична сила оскаржуватиме результати виборів.

Водночас 22 липня на Житомирщину прилетів гелікоптер із спецпідрозділом ТОР, аби "забезпечувати порядок". Скерувати вертоліт Мі-8 в Коростень правоохоронці вирішили після того, як виникла загроза провокацій під час транспортування виборчої документації з дільничних виборчих комісій.

Чи справді на окрузі потрібна аж така кількість правоохоронців – залишається під питанням. Також існує ймовірність того, що силовики сприятимуть намірам кандидата Пашинського, який наразі займає третє місце за кількістю голосів місцевих жителів.

Силовики на вулицях Коростеня

Фото 24 каналу

Ми продовжуємо забезпечувати охорону громадського порядку. На теперішній час ми підтягнули резерви, просто в Коростень трохи більше підтягнули для перевірки оперативної інформації,

– коментує завдання правоохоронців заступник начальника ГУНП Артем Лисогора.



Журналістам 24 каналу ситуацію із гелікоптером та силовиками коментують дуже неохоче. Наразі на окрузі – спокійно, однак чергують правоохоронці.

Фоторепортаж журналістів 24 каналу із Коростеня

Що відомо про Сергія Пашинського і чому він скандальний?Сергій Пашинський – народний депутат України 4 скликань, а під час останнього очолював оборонний комітет Верховної Ради. Перший скандал за участю Пашинського мав місце під час Революції Гідності. Тоді протестувальники зупинили автівку, у багажнику якої виявили снайперську гвинтівку. Парламентар допоміг снайперу поїхати з Майдану, сівши до нього в авто.



Черговий скандал стався, коли політик вистрелив у спину мешканцю Київської області Василю Хімікусу з пістолета. Тоді Пашинський запевняв, що це була виключно самооборона, натомість Хімікус стверджував, що саме нардеп винен у конфлікті.



Журналісти стверджували, що Сергій Пашинський у 2016-17 роках організував закупівлю списаних чеських БМП-1 за ціною металобрухту – 20-25 тисяч євро за одну машину. Після ремонту на Житомирському бронетанковому заводі вони передавалися Збройним силам України. 200 БМП коштували українському бюджету 41 мільйон доларів, тобто по 205 тисяч за кожну.

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Офіційні дані виборів по Україні від ЦВК/ Інфографіка 24 каналу

Відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу 5-відсотковий бар'єр, необхідний для проходження до парламенту, долають партії "Слуга народу" – 44,2%, "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%, "Європейська солідарність" – 8,8%, ВО "Батьківщина" – 7,4% та партія "Голос" – 6,5%. Окрім того, представники "Слуги народу" лідирують серед мажоритарників – наразі 106 із 223 округів.





Які партії здобули перемогу окремо в кожній області/ Інфографіка 24 каналу