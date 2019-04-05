Порвані пакети та загублені бюлетені: голови ОВК звозять паперові бюлетені

Центральна виборча комісія опрацювала 100% онлайн-бюлетенів. Проте паперові поки ще продовжують звозити. Лише до обіду 4 квітня там встигли прийняти майже 30 протоколів.

У Центральній виборчій комісії робота йде повним ходом, адже на табло довгоочікувана цифра у 100%.

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Члени комісій не спали вже чотири доби. Їхали з різних куточків України, аби здати свої протоколи. Голова одного з округів Херсонщини стверджує, що могли б приїхати раніше, проте відправляли протоколи на уточнення, через що втратили багато часу.

У нас було декілька протоколів, які ми уточнювали. Деякі дільниці розташовані від центру на відстані у 130-150 кілометрів, тому їм був потрібен час, щоб поїхати уточнити свої протоколи та повернутися до Нової Каховки,

– розповіла голова ОВК №184 Віталія Онищенко.

"У Запоріжжі порвалися пакети, тому було загублено два бюлетені. Їх знову складали, перераховували, а знайшли завернутими серед невикористаних бюлетенів", – повідомив голова ОВК №75 Дмитро Левицький.

Процедура прийняття протоколів дуже проста. Спочатку голів реєструють одразу в коридорі. Потім вони заходять до зали засідання й офіційно передають членам ЦВК закритий пакет з протоколами. Після чого звітують стосовно кількості виборців на їхньому окрузі та за кого ті проголосували.

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В Україні є 199 ОВК і всі їхні голови мають привезти до Центральної виборчої комісії паперові протоколи. Остаточні результати першого туру члени ЦВК мають оприлюднити до півночі 10 квітня. Проте там сподіваються, що зроблять це швидше, аби встигнути підготуватися до другого туру.



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