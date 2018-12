Поряд з Кримським мостом буде ще "Таврида": окупанти відзвітували про новий будівельний "успіх"

Еще немного трассы "Таврида" вам в ленту. Сегодня откроется движение на участке от Батального до Керчи. И ездить можно будет уже по всей первой очереди трассы протяженностью 190 км - от Керчи до Симферополя. Вот такой подарок от строителей к Новому году ⠀ Видео @grinazarov ⠀ #Крым #трасса #Таврида #трассаТаврида #развязка #Приморский #Феодосия #Crimea #news #crimeainform #Russia #аэрофотосьемка #rusdrone #dji #shotondji #dronestagram #dronephotography #dronefly #djimavic #mavic #dronepics #drone #dronepilot

