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      Поряд з Кримським мостом буде ще "Таврида": окупанти відзвітували про новий будівельний "успіх"

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      Окупанти похвалилися відкриттям нової ділянки автотраси "Таврида"
      Окупанти похвалилися відкриттям нової ділянки автотраси "Таврида" / Соцмережі

      31 грудня у Криму окупанти відкрили 70-кілометрову ділянку першої черги нової траси "Таврида". Магістраль з’єднуватиме селище Батальне та Керч.

      Про це повідомили генпідрядники будівництва траси, передає інформаційна агенція "Кримінформ".

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      Еще немного трассы "Таврида" вам в ленту. Сегодня откроется движение на участке от Батального до Керчи. И ездить можно будет уже по всей первой очереди трассы протяженностью 190 км - от Керчи до Симферополя. Вот такой подарок от строителей к Новому году ⠀ Видео @grinazarov ⠀ #Крым #трасса #Таврида #трассаТаврида #развязка #Приморский #Феодосия #Crimea #news #crimeainform #Russia #аэрофотосьемка #rusdrone #dji #shotondji #dronestagram #dronephotography #dronefly #djimavic #mavic #dronepics #drone #dronepilot

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      За їхніми словами, таким чином, зараз для руху відкрито всю першу чергу "Тавриди" протяжністю у 190 кілометрів від окупованої Керчі до Сімферополя.

      "31 грудня пущено рух на першому етапі траси "Таврида" – ділянці протяжністю 70,8 кілометра від Керчі до Батального. Раніше на цьому відрізку "Тавриди" рух транспорту вже було частково перепущено на нову автодорогу, однак закритими залишалися обходи Горностаївки, Фонтану, Єрофєєвого та Батального. Зараз двосмугова ділянка траси "Таврида" від Керчі до Сімферополя є доступною для руху транспорту", – кажуть окупанти.

      Додамо, що рух першої черги траси "Таврида" окупанти запускали у три етапи. Зокрема, 29 грудня так званий очільник півострова Сергій Аксьонов відкрив ділянку від Сімферополя до Білогорська, протяжність якої склала 27,5 кілометра. 30 грудня для руху транспорту було відкрито ділянку траси "Таврида" протяжністю 85,6 кілометра від Білогорська до Батального. 31 грудня рух почався на останній ділянці – від Батального до Керчі.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Здесь 7 этап новой трассы "Таврида" соединяется с так называемой президентской дорогой. Отсюда в сторону Севастополя и пойдет дополнительный - 8 этап "Тавриды". Сегодня был подписан контракт с компанией "ВАД" на проектирование этого участка. Общая стоимость строительства составит более 11 млрд рублей. Подробности читайте на сайте #Крыминформ ⠀ Фото @kornews ⠀ #Крым #Севастополь #Таврида #8этап #контракт #трасса #строительство #Crimea #news #crimeainform #Russia

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      Наразі на деяких ділянках магістралі діють обмеження швидкості, які окупанти пояснюють будівельними роботами.

      Нагадаємо, навесні 2018 року окупанти відзвітували про завершення, на їхнє переконання, будівництва століття – мовиться про Кримський міст. Так, 15 травня президент Росії Володимир Путін його відкрив і запустив по ньому рух. Президент України Петро Порошенко, зі свого боку, заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

      Що відомо про трасу "Тавриду"?Окупанти обіцяють, що вона стане чотирьохсмуговою автодорогою так званої першої технічної категорії. Траса має пройти від окупованої Керчі до Севастополя, а її довжина складе 250,7 кілометра. Будівництво веде санкт-петербурзька компанія "ВАД".

      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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