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      Поряд з круїзним лайнером біля берегів Норвегії зазнав аварії ще один корабель

      264 Читать новость на русском
      Вантажний корабель Hagland Captain
      Вантажний корабель Hagland Captain / hagland.com

      У районі аварії круїзного лайнера Viking Sky вантажне судно Hagland Captain втратило хід. Для порятунку екіпажу з дев'яти осіб були залучені два вертольоти, які були зайняті на евакуації пасажирів порома.

      Уточнюється, що екіпажу Hagland Captain було рекомендовано покинути корабель. Рятувальники на вертольотах забрали людей з човнів.

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      Нагадаємо, що круїзний лайнер Viking Sky зазнав аварії 23 березня біля берегів Норвегії внаслідок сильного шторму. На борту корабля перебували 1300 пасажирів, їх усіх евакуювали не зважаючи на те, що порятунок ускладнювався несприятливими погодними умовами в районі інциденту.

      У Міністерстві закордонних справ України 24 каналу повідомили, що наразі невідомо, чи були на борту лайнера українці.

       

      blog_ava
      Круїзний лайнер з понад тисячею пасажирів зазнав аварії біля берегів Норвегії (оновлено)
      23 березня
      4959
      Теги: Норвегія Аварії та ДТП Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
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