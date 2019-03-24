Поряд з круїзним лайнером біля берегів Норвегії зазнав аварії ще один корабель

У районі аварії круїзного лайнера Viking Sky вантажне судно Hagland Captain втратило хід. Для порятунку екіпажу з дев'яти осіб були залучені два вертольоти, які були зайняті на евакуації пасажирів порома.

Уточнюється, що екіпажу Hagland Captain було рекомендовано покинути корабель. Рятувальники на вертольотах забрали людей з човнів.

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Нагадаємо, що круїзний лайнер Viking Sky зазнав аварії 23 березня біля берегів Норвегії внаслідок сильного шторму. На борту корабля перебували 1300 пасажирів, їх усіх евакуювали не зважаючи на те, що порятунок ускладнювався несприятливими погодними умовами в районі інциденту.

У Міністерстві закордонних справ України 24 каналу повідомили, що наразі невідомо, чи були на борту лайнера українці.

Of all the rules and traditions of the sea, none is more important and honourable than Regulation 33 of SOLAS Chapter V. Thank you for being there Hagland Captain#VikingSky pic.twitter.com/7VcArI4g58 — Don Marineradas (@marineradas) 23 березня 2019 р.