Поряд з лісом та озером: як виглядає новий будинок Джастіна Бібера і Хейлі Болдуін
Іноземні ЗМІ все частіше підігрівають чутки щодо майбутнього весілля Джастіна Бібера і Хейлі Болдуін. А поки молода пара не зважає на інших та вже купує собі нове житло, в якому має намір почати своє подружнє життя.
У виданні The Huffington Post повідомили, що 24-річний Джастін і 21-річна Хейлі придбали нерухомість в Канаді вартістю у 5 мільйонів доларів. Двоповерховий маєток на березі озера Пуслінч має площу 836 квадратних метрів і розміщує у собі чотири спальні, шість ванних кімнат, простору кухню, тренажерний зал, винний льох, більярдну, кінотеатр і гараж на три автомобілі.
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Весь будинок повністю виконаний у сучасному стилі, на території резиденції також є стайня, сад і вихід до приватної ділянки озера. У виданні припускають, що саме тут зірки планують зіграти своє весілля.
Нагадаємо, що Джастін Бібер і Хейлі Болдуін почали зустрічатись ще в 2015 році, однак їхній роман тривав всього лише пару місяців. Після чергового розриву стосунків з Селеною Гомес і недовгого роману з моделлю Баскін Чемпіон, Джастін наважився на відновлення стосунків з Хейлі. Вперше пару разом помітили в кінці травня, коли вони пішли на романтичне побачення.