Поряд з лісом та озером: як виглядає новий будинок Джастіна Бібера і Хейлі Болдуін

Іноземні ЗМІ все частіше підігрівають чутки щодо майбутнього весілля Джастіна Бібера і Хейлі Болдуін. А поки молода пара не зважає на інших та вже купує собі нове житло, в якому має намір почати своє подружнє життя.

У виданні The Huffington Post повідомили, що 24-річний Джастін і 21-річна Хейлі придбали нерухомість в Канаді вартістю у 5 мільйонів доларів. Двоповерховий маєток на березі озера Пуслінч має площу 836 квадратних метрів і розміщує у собі чотири спальні, шість ванних кімнат, простору кухню, тренажерний зал, винний льох, більярдну, кінотеатр і гараж на три автомобілі.

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Весь будинок повністю виконаний у сучасному стилі, на території резиденції також є стайня, сад і вихід до приватної ділянки озера. У виданні припускають, що саме тут зірки планують зіграти своє весілля.

Sorry America, Justin Bieber is moving back home to Canada. He just bought this lakefront mansion in Wellington County, Ontario. pic.twitter.com/HHQPdaTryW — Mike Sington (@MikeSington) 23 август 2018 г.

Inside Justin Bieber's £3.9m Canadian mansion with a TWO storey wine room, racetrack and a home cinema - The Sun https://t.co/sB6NfJIuJx pic.twitter.com/AXCo0qlYAx — justin bieber eyes (@justinbiebershi) 24 август 2018 г.

Just in: Justin Bieber has bought a mansion in Canada. Take a look at Justin and Hailey's new home! (2) pic.twitter.com/4Jiljyov3c — Bieber Tracker (@celebritracker) 23 август 2018 г.

Нагадаємо, що Джастін Бібер і Хейлі Болдуін почали зустрічатись ще в 2015 році, однак їхній роман тривав всього лише пару місяців. Після чергового розриву стосунків з Селеною Гомес і недовгого роману з моделлю Баскін Чемпіон, Джастін наважився на відновлення стосунків з Хейлі. Вперше пару разом помітили в кінці травня, коли вони пішли на романтичне побачення.