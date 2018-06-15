Порядок під час Маршу рівності у Києві забезпечуватимуть 5 тисяч правоохоронців

Правопорядок під час Маршу рівності 17 червня в Києві, організованого ЛГБТ-спільнотою, будуть забезпечувати близько 5 тисяч правоохоронців.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, передає Інтерфакс.

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Оголошена кількість учасників маршу – 5 тисяч, відповідно, і правоохоронців буде близько 5 тисяч. Кількість тих, хто буде безпосередньо забезпечувати порядок на марші, ми точно визначимо в неділю,

– зазначив він.

Відповідаючи на питання про те, чи подавали заявки на проведення будь-яких акцій у цей же день представники націоналістичних організацій, Яровий повідомив, що такі заявки не надходили.

"У нас є інформація з соцмереж про те, що радикально налаштовані люди будуть робити спроби перешкодити цьому маршу. Ми зустрічаємося з лідерами різних організацій, щоб попередити про відповідальність за порушення, пов'язані з безпекою", – підсумував Яровий.

Нагадаємо, 17 червня у центрі Києва пройде Марш рівності на підтримку ЛГБТ-спільноти "КиївПрайд-2018". Додамо, що минулорічний КиївПрайд-2017 відзначився сімома нападами в результаті яких постраждало 10 людей та двоє правоохоронців. У марші взяли участь 2,5 тисячі людей.

Що таке КиївПрайд?Це марш рівності на підтримку ЛГБТ-спільноти. Захід щорічно проходить у Києві з 2012 року. Метою Маршу рівності є розвиток ЛГБТ спільноти, підсилення співпраці між ЛГБТ та правозахисними організаціями в Україні.