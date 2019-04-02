Порядок у квартирі: 5 найпоширеніших помилок, яких не варто припускатись

Ви патологічно любите чистоту і порядок, а безлад вас дратує і змушує стресувати? Аби зберегти порядок у помешканні і такі дорогоцінні нервові клітини, спробуйте уникати найпоширеніших помилок, які до цього призводять.

Нерухомість 24 уже писала, як часто варто прибирати вдома і як зробити весняне прибирання легким та приємним.

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До вашої уваги 5 найбільш поширених помилок, яких варто уникати, аби вдома не було безладу.

1. Не кидайте одяг на стілець

Замість того, щоб скидати одяг на кріслі чи ліжку, можна організувати імпровізовані "перевалочні пункти". Це може бути компактна вішалка, гачки для щоденного хатнього одягу чи окрема полиця у шафі.



Не скидайте речі на крісло чи стілець

2. Ви зберігаєте речі, які вже давно не носите

Весна – саме час переглянути свій гардероб і позбутись тих речей, яких ви вже роками не вдягали і навряд чи ще колись будете.

Непотрібні вам речі можуть стати в нагоді тим, хто потребує. 24 канал раніше писав, куди можна віднести одяг у Києві та інших великих містах України.



Позбудьтесь одягу, який давно не носите

3. Не купуйте зайвих речей

Як часто буває, що ви імпульсивно купуєте якусь річ, яка сподобалась вам у магазині, а коли приходите додому, розумієте, що вам абсолютно ні з чим її вдягнути.

У цьому разі варто озброїтись правилом, щоб ще в примірочній магазину подумки перебрати увесь свій гардероб і виокремити хоча б 2-3 речі, з якими ви зможете одягнути те, що збираєтесь придбати. Але найперше питайте себе, чи насправді воно вам потрібно.

4. Місця для зберігання сумок і аксесуарів

Прикраси, аксесуари, шапки і сумки, які розкидані по всій квартирі, створюють відчуття бруду і неохайності.

Такі дрібниці можуть зіпсувати враження від навіть від найбільш вишуканого інтер'єру.

Організуйте місця для зберігання дрібних аксесуарів. Це можуть бути спеціально обладнані шухляди у комоді, гачки чи полиці, де ви легко зможете знайти потрібну дрібничку.



Організуйте місця для зберігання прикрас та аксесуарів

5. Використовуйте простір гардеробу правильно

Якщо у вас шафа завалена одягом і у ній важко будь-що знайти, ви однозначно нераціонально використовуєте простір гардеробу.

Є чимало порад, які допоможуть навести лад з одягом і з легкістю знаходити необхідну річ. Наприклад, можна посортувати їх за кольором. Також важливо, щоб речі були на виду і легко доступні.

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