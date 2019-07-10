Порядок взаємодії держорганів з екозахисту у портах вийшов на фінішну пряму, – ЄБА

Порядок взаємодії державних органів по забезпеченню дотримання природоохоронного законодавства у портах може бути ухвалено Кабміном найближчим часом.

Це стане першим кроком для того, щоб врегулювати дії Держекоінспекції в портах та зняти корупційну складову. Про це у коментарі OBOZREVATEL повідомила координатор Комітету з логістики Європейської Бізнес Асоціації Ярина Скороход.

"Ми сподіваємося на ухвалення нового порядку вже найближчим часом, оскільки всі строки на його розробку вже спливли, а він був передбачений прийнятим ще в жовтні 2018 року Законом про єдине вікно. Назвати конкретні строки, коли це може відбутися, наразі складно, адже існує певний супротив, оскільки неврегульованість нормативно-правового поля на руку для екологічних інспекторів. Втім, учора новий порядок був розглянутий урядовим комітетом", – зазначила Скороход.

За словами Скороход, питання врегулювання дій екоінспекції у Європейській Бізнес Асоціації визначають як одне з нагальних.

"Екологи продовжують здійснювати перевірки суден у морських портах України, незважаючи на прийняту у квітні цього року Постанову КМУ №367, якою заборонено перевірки до прийняття відповідних порядків. Отже, згідно з вказаним рішенням Уряду перевірки суден у морських портах на сьогодні заборонені. Проте, на практиці бізнес майже кожного тижня повідомляє про випадки її порушення – спроби екологічних інспекторів отримати від судновласників штраф за "забруднення" акваторії морського порту. Ми занепокоєні такою ситуацією і закликаємо Уряд все ж звернути на неї увагу", – підкреслила Скороход.

Вона наголосила, що для врегулювання ситуації необхідно прийняти низку документів: Порядок взаємодії Адміністрації морських портів з Держекоінспекцією, Порядок взяття проб та Порядок обчислення розміру відшкодування.