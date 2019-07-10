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      Порядок взаємодії держорганів з екозахисту у портах вийшов на фінішну пряму, – ЄБА

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      Ярина Скороход
      Ярина Скороход / obozrevatel.com

      Порядок взаємодії державних органів по забезпеченню дотримання природоохоронного законодавства у портах може бути ухвалено Кабміном найближчим часом.

      Це стане першим кроком для того, щоб врегулювати дії Держекоінспекції в портах та зняти корупційну складову. Про це у коментарі OBOZREVATEL повідомила координатор Комітету з логістики Європейської Бізнес Асоціації Ярина Скороход.

      "Ми сподіваємося на ухвалення нового порядку вже найближчим часом, оскільки всі строки на його розробку вже спливли, а він був передбачений прийнятим ще в жовтні 2018 року Законом про єдине вікно. Назвати конкретні строки, коли це може відбутися, наразі складно, адже існує певний супротив, оскільки неврегульованість нормативно-правового поля на руку для екологічних інспекторів. Втім, учора новий порядок був розглянутий урядовим комітетом", зазначила Скороход.

      За словами Скороход, питання врегулювання дій екоінспекції у Європейській Бізнес Асоціації визначають як одне з нагальних.

      "Екологи продовжують здійснювати перевірки суден у морських портах України, незважаючи на прийняту у квітні цього року Постанову КМУ №367, якою заборонено перевірки до прийняття відповідних порядків. Отже, згідно з вказаним рішенням Уряду перевірки суден у морських портах на сьогодні заборонені. Проте, на практиці бізнес майже кожного тижня повідомляє про випадки її порушення спроби екологічних інспекторів отримати від судновласників штраф за "забруднення" акваторії морського порту. Ми занепокоєні такою ситуацією і закликаємо Уряд все ж звернути на неї увагу", підкреслила Скороход.

      Вона наголосила, що для врегулювання ситуації необхідно прийняти низку документів: Порядок взаємодії Адміністрації морських портів з Держекоінспекцією, Порядок взяття проб та Порядок обчислення розміру відшкодування.

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      Теги: Новини політики Екологія
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