Військового врятували в обласній клінічній лікарні імені Мечникова. Про це повідомив гендиректор клініки Сергій Риженко.

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Як у Дніпрі врятували важкопораненого воїна

Дмитро з відірваними руками, обгорілим обличчям, майже нічого не бачить, численними переломами, пораненням живота був доправлений до Мечникова,

– розповів Риженко.

За словами лікаря, реаніматологи політравми зробили неможливе – врятували життя військовому. Зараз 23-річний Дмитро дихає без ШВЛ та вже розмовляє.

Як стало відомо, Дмитро родом з Кропивницького. Його виховувала бабуся, бо мама рано померла. Разом з братом Євгеном пішли разом захищати Україну.

Риженко також розповів щемливу історію, як військовий прийшов до тями і хотів почути свою кохану, але попросити телефон не наважувався.

"Сьогодні йому піднесли до вуха слухавку. Аня сказала, що вона поряд, заходить до реанімації. День зустрічей, приїхала Аня та брат. В обох на очах сльози. Побачивши обпалене, поранене тіло Дмитра, питають, що буде далі? "Може, у нас все вийде, я так скучив", – сказав Дмитро, зустрічаючи рідних, майже не бачачи їх обпаленими очима", – повідомив гендиректор лікарні.

У Дніпрі врятували ще одного захисника

28-річний український захисник Андрій отримав поранення від вибуху російської міни під його ногами. Дніпровські лікарі врятували життя бійця.

Андрій родом із Бахмута, він служив у лавах Збройних Сил України. Як розповів Сергій Риженко, під ногами бійця вибухнула міна. Він знепритомнів і у нього була величезна крововтрата. Останнє, що воїн пам'ятає цього дня – яскраве полум'я вибуху.

Андрій отримав забій головного мозку, поранення м’яких тканин шиї, рвану рану підщелепної ділянки, перелом правої гайморової пазухи з наявністю стороннього тіла та трахеотомію. Найбільший уламок потрапив у хребет, пошкодивши сонну артерію.

Операція тривала понад десять годин і вона пройшла успішно.