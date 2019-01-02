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      Порятунок у новорічну ніч: рятувальники витягли лебедів, які потрапили у нафтову пастку

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      Порятунок лебедів
      Порятунок лебедів / ДСНС

      В місті Кам'янець-Подільський працівники ДСНС врятували 7 лебедів, які потрапили у нафтову пастку в сквері "Лебедине озеро".

      Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Хмельницькій області.

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      Вночі 1 січня небайдужі громадяни подзвонили до ДСНС та повідомили, що в місті Кам’янець-Подільський в сквері "Лебедине озеро" відчутно запах нафтопродуктів, а також видно на поверхні води маслянисту плівку. Внаслідок цього лебеді потрапили у пастку між верхньою та нижньою водоймою скверу, які розташовані по обидва боки мосту.

      Рятувальники витягли семеро птахів з водойм та змили з них нафту. 

      порятунок лебедів хмельницька область
      Лебеді застрягли у водоймі з нафтою

      порятунок лебедів дснс
      Рятувальники визволили семеро птахів

      порятунок лебедів дснс
      Згодом лебедів помили та передали у надійні руки

      Працівники ДСНС доправили лебедів у підрозділ пожежно-рятувальної частини у Хмельницькій області для тимчасового утримання. Вранці 1 січня вогнеборці передали птахів в Кам’янець-Подільський еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.

      До слова, у листопаді 2018 року стався найбільший в історії канадського Ньюфаундленду шельфовий розлив нафти на платформі Husky Energy. Обсяг витоку в районі платформи SeaRose оцінюється в 250 тисяч літрів.

      Теги: Новини України ДСНС Світ тварин Новини Хмельницького
      Джерело: 24 Канал
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