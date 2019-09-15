Посади голови КМДА може не бути в новому законі про столицю

У новій редакції закону про столицю взагалі може не бути посади голови Київської міської державної адміністрації. Замість голів обласних державних адміністрацій планують ввести інститут префектів.

"Можливо, в новій редакції закону про столицю такої позиції як глава КМДА взагалі не буде. Зрозуміло, що зараз вона є в Конституції, але в тих змінах, які ми плануємо в цілому по децентралізації, не буде голів ОДА", – розповів в інтерв'ю lb.ua заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

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На питання, "тоді навіщо вся ця історія зі звільненням Кличка з посади КМДА в принципі потрібна", Корнієнко відповів: "Це право президента".

У липні 2019 року керівник Офісу Президента Андрій Богдан запропонував звільнити Віталія Кличка з посади керівника КМДА. Уряд Володимира Гройсмана це питання розглядати відмовився.

Проте 4 вересня вже новий Кабінет Міністрів схвалив подання про звільнення Кличка з посади голови КМДА і скерував відповідний документ до Офісу Президента.

12 вересня Кличко заявив, що починає консультації з головами депутатських фракцій та груп Київської міської ради щодо дострокового припинення повноважень Київради. Кличко також сказав, що братиме участь у виборах мера Києва, не залежно від того, будуть вони достроковими чи черговими.

Ситуація з КМДА

Посади голови КМДА і міського голови Києва майже завжди були суміщеними. До 2010 року обраний мер Києва ставав і головою КМДА.



Проте, коли столицю очолив непередбачуваний Леонід Черновецький (2006-2012), влада задумалася, як обмежити (хоч би частково) цю людину у повноваженнях. Саме тоді, у 2010 році, вирішили "розділити" посади міського голови і голови КМДА між двома особами.



До 2014 року президент-втікач Віктор Янукович призначав голів КМДА окремо. Однак після Революції Гідності та перемоги на місцевих виборах Кличка у 2014 році новообраний президент Петро Порошенко призначив його ще й головою міської адміністрації.

Що відомо про законопроєкт "Про столицю"? 9 вересня Корнієнко заявив про плани оновити закон "Про столицю". З його слів, ведеться робота над тим, щоб Києву повернули самоврядування. Нардеп також пообіцяв, що до обговорення нового законопроЄкту буде активно залучатися громадськість.



Верховна Рада може ухвалити законопроект "Про столицю" ​в найближчі два місяці, після чого, за задумом влади, протягом 60 днів призначать вибори мера столиці.



Відтак, позачергові місцеві вибори у Києві можуть відбутися ще до кінця 2019 року, а саме – 8 грудня.