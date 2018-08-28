Посадовці Мінфіну заважали проведенню аудиту використання субвенцій на соцекономічний розвиток

Прокуратура Києва порушила кримінальну справу за фактом того, що посадові особи Міністерства фінансів перешкоджали проведенню аудиту використання коштів субвенцій на соціально-економічний розвиток окремих територій.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"27 серпня 2018 року прокуратура міста Києва внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості та зареєструвала кримінальне провадження за фактом перешкоджання члену Рахункової палати в організації та проведенні державного аудиту та невиконання законних вимог вищого органу державного фінансового контролю з боку окремих посадових осіб Мінфіну", – йдеться в прес-релізі Рахункової палати.

Це перший прецедент порушення кримінального провадження в частині невиконання законних вимог представника відомства, наголошується в повідомленні.

Як уточнив заступник голови Рахункової палати Андрій Майснер у коментарі агентству, йдеться, зокрема, про директора профільного департаменту Мінфіну.

"Ми проводили аудит субвенцій із держбюджету місцевим бюджетам на 6,2 млрд грн. Що стосується використання деякої частини цих коштів, виявлено факти нецільового та незаконного використання... Увесь цей час окремі посадові особи Мінфіну, незважаючи на сприяння з боку вищого керівництва – в. о. міністра, держсекретаря, – перешкоджали роботі, систематично не надавали інформацію. За цим фактом порушено кримінальне провадження", – прокоментував А. Майснер .

За його словами, під час аудиту було встановлено факти неефективного, нецільового та незаконного використання коштів субвенцій. "Є збитки, завдані державі, нецільове використання коштів у особливо великих розмірах. Матеріали буде направлено до правоохоронних органів. Напевно, це буде Генеральна прокуратура, НАБУ або інші правоохоронні органи – відповідно підслідності", – зазначив заступник голови Рахункової палати.