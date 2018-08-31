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Посадовців міграційної служби Одещини викрили у незаконній легалізації іноземців

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В Одеській області затримали працівників міграційної служби
В Одеській області затримали працівників міграційної служби / npu.gov.ua

Працівники національної поліції та прикордонної служби України встановили понад 60 фактів протиправної легалізації іноземних громадян держслужбовцями міграційної служби Одеської області.

Про це повідомили у прес-службі Національної поліції України.

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Зазначається, що протягом 2014-2015 років посадові особи Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області займалися виготовленням та видачею іноземцям підроблених паспортів громадян України. Для оформлення недійсних документів посадовці використовували печатки про реєстрацію, що були захоплені на території Автономної Республіки Крим.

Під час оперативних заходів, проведених працівниками департаментів внутрішньої безпеки і захисту економіки, Головного слідчого управління Нацполіції та Державної прикордонної служби, було встановлено понад 60 фактів легалізації вихідців з країн Азії та Африки,
– йдеться у повідомленні прес-служби.

Під час розслідування незаконної діяльності посадовців міграційної служби Одещини працівники поліції співпрацювали з Міністерством внутрішніх справ України. Під управлінням Генеральної прокуратури України було проведено 34 санкціонованих судом обшуків.

поліція, Одещина, міграційна служба
Працівники поліції провели 34 санкціонованих обшуки

Поліцією вилучено значні суми грошей на місцях проведення обшуків. Також було вилучено печатки та документи.

Фігурантам злочинної схеми оголошено підозру за статті 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та статті 366 (Службове підроблення) Кримінального Кодексу України.

Одещина, поліція, міграційна службаПід час обшуків працівники поліції виявили значні суми грошей

Якщо вину службовців буде доведено, то їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. 

Дивіться відео: Поліція викрила посадовців міграційної служби Одещини.

 

Теги: Новини України Поліція Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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