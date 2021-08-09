У 2014 році ексголова Дніпропетровської СБУ Верхогляд був люстрований як один з поплічників режиму Януковича, однак це рішення було пізніше скасовано.

"На посаду голови Харківської ОДА Верхогляда може лобіювати відомий бізнесмен Ілля Павлюк, якого в медіа неодноразово називали "королем контрабанди" часів Віктора Януковича", – розповіли журналісти.

Під час роботи в СБУ Верхогляд відповідав саме за контрабандні потоки і за наркотрафік. Одним з ключових активів на наркоринку стало харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я", яке не лише займалось виготовленням легальних препаратів, а ще й виробляло незаконні у продажу наркотики.

"На зв'язок Верхогляда з наркобізнесом вказує і тісне знайомство з Андрієм Козарем, який є колишнім співробітником харківського ВБНОНу. Раніше цей міліціонер попався на нелегальній торгівлі трамадолом", – розповіло ЗМІ.

Козар був соратником Євгена Жиліна, одного із засновників сепаратистського батальйону "Оплот". З Жиліним у Верхогляда також склалися ділові відносини. Журналісти вважають, що Жилін за допомогою своїх бойовиків курирував і місцевий наркотрафік в РФ, займався вимаганням з бізнесу та "тримав" конвертаційні центри.

Пізніше Андрій Козар став фігурантом справи про зникнення журналіста Василя Климентьєва, який намагався сфотографувати особняк Верхогляда. Саме Козаря підозрюють у вбивстві цього журналіста.

У статті також повідомляється, що Верхогляда також вважають причетним до замаху у 2008 році на співробітника СБУ Геннадія Голобокова. Біля під'їзду власного будинку під ноги Голобокову кинули гранату, у результаті цього він отримав поранення ніг.

Ексголову Дніпропетровської СБУ також підозрювали у роботі інформатором ФСБ і у зв'язках з так званими "чорними" дилерами, зокрема, з Бушою Шаркозі, який поставляв в Харківську область опіатні наркотики.

"Коли Шаркозі затримали вже в Дніпропетровську, Верхогляд нібито заступився за нього через Івана Ступака, який в той час був начальником головного відділу "К" УСБУ в Дніпропетровській області. Ступак колезі відмовив, але незабаром наркоділок все ж був випущений під підписку про невиїзд", – констатувало ЗМІ.