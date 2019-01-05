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      Поширений вид грибку може викликати інфекцію мозку та порушити пам'ять, – вчені

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      Звичайний грибок може викликати інфекцію мозку та порушити пам'ять, – вчені
      Звичайний грибок може викликати інфекцію мозку та порушити пам'ять, – вчені / genengnews.com

      Американські співробітники Медичного коледжу Бейлора виявили, що грибкові інфекції можуть призвести до тимчасових легких порушень у пам’яті мишей.

      Дослідження опубліковане в журналі Nature Communications.

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      Вчені виявили, що грибок Candida albicans, який є найбільш поширений з видів Candida і призводить до ураження органів, здатний перетинати гематоенцефалічний бар'єр і викликати запальну реакцію, яка призводить до утворення гранульом, що мають спільні риси з амілоїдними бляшками, виявленими при хворобі Альцгеймера.

       
      Гематоенцефалічний бар'єр – що це?
      Це фізіологічний бар’єр, що регулює проникнення з крові у мозок біологічно активних речовин, метаболітів, хімічних речовин, впливають на чутливі структури мозку. Він перешкоджає надходженню в мозок чужорідних речовин, мікроорганізмів, токсинів.

      Дослідники заразили мишей грибком C. albicans, який не викликає серйозного захворювання, але може мати наслідки для функцій мозку. Вони вводили C. albicans в кровообіг мишей. Експеримент показав, що грибок подолав гематоенцефалічний бар'єр.

      Після потрапляння в мозок мише, грибок стимулював активність мікроглії – резидентного типу імунних клітин. Клітини пришвидшували свою активність, "харчуючись" грибками. Вони також виробляли низку молекул, які призводять до зміцнення грибка всередині гранулярної структури головного мозку. Цей процес вчені назвали грибкова індукована гліальна гранульома (fungus-induced glial granuloma, FIGG).

      Грибок Candida albicans
      Грибок Candida albicans

      У заражених грибковою інфекцією мишей порушувалася просторова пам'ять у порівнянні з мишами, які не мали цієї інфекції. Миші зуміли "очиститися" від грибкової інфекції приблизно за 10 днів, однак мікроглія залишалася активною щонайменше до трьох тижнів.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я дослідження Лікування Інфекція
      Джерело: 24 Канал
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