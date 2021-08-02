Пошкодили меморіал загиблим воїнам на Дніпропетровщині: фото

2 серпня 2021 , 21:32
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Джерело:

поліція Дніпропетровщини

У місті Жовті Води на Дніпропетровщині 1 серпня пошкодили меморіал загиблим у Другій світовій війні. Там вирвали кілька плит з іменами загиблих.

Правоохоронці почали розслідувати цей інцидент. Якщо винних знайдуть, їм загрожує в'язниця.

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Пошкоджені меморіальні камені в Жовтих Водах / Фото Нацполіції 

Винних встановлюють 

  • Правоохоронці встановили, що загалом пошкодили 5 плит меморіального комплексу.
  • На фото видно, що в частини меморіальних каменів повністю вирвані плити зі списками імен.
  • На деяких змогли зірвати лише одну половину імен.
  • Наразі правоохоронці намагаються встановити причетних до цього злочину
  • Інцидент розслідують як наругу над могилою чи іншим місцем поховання.
  • Максимальне покарання за відповідною статтею – від 3 до 5 років в'язниці.


Камінь, який пошкодили не повністю / Фото Нацполіції 

Зверніть увагу! 6 липня на Вічному вогні пам'ятника Невідомому матросу в Одесі компанія влаштувала пікнік. Кілька людей почали не лише пити пиво, а й готувати їжу на полум'ї меморіалу. Згодом туди прийшов працівник муніципальної варти й пояснив, що не варто так робити.

Розташування парку слави, де це сталось / Карта Google

Автор: Олександр Марчак