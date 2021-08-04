Мовиться про меморіальні комплекси, які розташовані на проспекті миру. Про це розповів у мережі колишній депутат міськради Кривого Рогу Микола Колесник.

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Повністю зруйнували плиту

У меморіалу ліквідаторам відірвали передню плиту з граніту. Вона була прикріплена в підніжжі монументу.

На фото з місця видно, що плита в момент падіння розбилася. Тому відновити її вже не неможливо. Тому в пам'ятнику, який відкрили лише 2 роки тому, ймовірно, з'явиться нова плита.

Вкрали гільзи

Інший пам'ятник, який пошкодили – меморіал загиблим в Іловайському котлі героям. Його зловмисники практично пограбували. Там відірвали та викрали гільзи, які були прикріплені до монументу. Саме тут люди завжди залишали квіти.

На їх місці залишився лише слід, який за формою схожий на листочки конюшини. У мережі припускають, що цю частину пам'ятника забрали, щоб здати на металобрухт.

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Пошкоджені в Кривому Розі пам'ятники / Фото Миколи Колесника та "Першого міського"