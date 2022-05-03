Пошкоджені три електричні підстанції, – Козицький про удари по Львову
3 травня 2022 , 21:30
Джерело:телеграм Максима Козицького
Російські окупанти завдали ракетного удару по Львову. Унаслідок цього пошкоджені 3 електричні підстанції.
Зараз у місті працюють над відновленням електропостачання у знеструмлених районах. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
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Через пошкодження підстанцій є проблеми з водопостачанням
Максим Козицький повідомив, що зараз у Львові працюють над відновленням електропостачання зокрема через підключення до альтернативних джерел.
Мер Львова Андрій Садовий уточнив, що через пошкодження підстанцій, у деяких районах також виникли проблеми з водопостачанням.
Дві насосні станції без струму. Відновлюємо водопостачання через альтернативні джерела електроенергії,
– заявив Садовий.