Пошкоджені три електричні підстанції, – Козицький про удари по Львову

Російські окупанти завдали ракетного удару по Львову. Унаслідок цього пошкоджені 3 електричні підстанції.

Зараз у місті працюють над відновленням електропостачання у знеструмлених районах. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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Через пошкодження підстанцій є проблеми з водопостачанням

Максим Козицький повідомив, що зараз у Львові працюють над відновленням електропостачання зокрема через підключення до альтернативних джерел.

Мер Львова Андрій Садовий уточнив, що через пошкодження підстанцій, у деяких районах також виникли проблеми з водопостачанням.

Дві насосні станції без струму. Відновлюємо водопостачання через альтернативні джерела електроенергії,

– заявив Садовий.