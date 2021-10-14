У Військово-Морських силах повідомили, що станом на 8:30 триває рятувальна операція судна, яке 13 жовтня зазнало пошкодження у Чорному морі.

До теми Судно ВМС України отримало пошкодження в Чорному морі: триває рятувальна операція

Частина військових – у пункті постійної дислокації

Особовий склад, який не залучений у заходах з боротьби за живучість було доставлено у пункт постійної дислокації,

– зазначили у ВМС.

Військовослужбовці почуваються добре.

Крім того, додатково залучили представників аварійно-рятувального загону. Наразі вони перебувають на кораблі та забезпечують проведення заходів з боротьби за живучість.

Корабель буксирують в Одесу

Водночас здійснюється буксирування корабля до пункту базування в Одесі. Судно супроводжують кораблі та катери Військово-Морських сил та казенного підприємства "Морська пошуково-рятувальна служба" Міністерства інфраструктури України.

Судно ВМС отримало пошкодження у Чорному морі: що відомо