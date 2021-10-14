Пошкодження судна ВМС у Чорному морі: корабель буксирують до Одеси
Джерело:фейсбук ВМС ЗСУ
Напередодні судно Військово-Морських сил України отримало пошкодження в Чорному морі. Вранці 14 жовтня частину особового складу доставили до пунктів постійної дислокації, а сам корабель почали буксирувати в Одесу.
У Військово-Морських силах повідомили, що станом на 8:30 триває рятувальна операція судна, яке 13 жовтня зазнало пошкодження у Чорному морі.
До теми Судно ВМС України отримало пошкодження в Чорному морі: триває рятувальна операція
Частина військових – у пункті постійної дислокації
Особовий склад, який не залучений у заходах з боротьби за живучість було доставлено у пункт постійної дислокації,
– зазначили у ВМС.
Військовослужбовці почуваються добре.
Крім того, додатково залучили представників аварійно-рятувального загону. Наразі вони перебувають на кораблі та забезпечують проведення заходів з боротьби за живучість.
Корабель буксирують в Одесу
Водночас здійснюється буксирування корабля до пункту базування в Одесі. Судно супроводжують кораблі та катери Військово-Морських сил та казенного підприємства "Морська пошуково-рятувальна служба" Міністерства інфраструктури України.
Судно ВМС отримало пошкодження у Чорному морі: що відомо
- Корабель ВМС 13 жовтня виконував завдання за призначенням в акваторії Чорного моря й отримав пошкодження.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що це трапилося через погіршення погодних умов.
- Після оцінки ситуації ухвалили рішення поставити судно на якір. Після цього почалася рятувальна операція.