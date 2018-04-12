Пошкоджено відоме рукотворне чудо світу – Тадж Махал: фото

Сильний вітер пошкодив найбільш відому туристичну пам'ятку Індії – Тадж Махал. Зруйновано два чотириметрові стовпи стародавнього комплексу.

Про це пише BBC.

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Сильний вітер зі швидкістю 130 кілометрів на годину зруйнував два мінарети, які розташовані на різних вхідних воротах у легендарний Тадж Махал,

– пишуть у виданні.

Відомо, що один із чотириметрових стовпів був розташований біля королівських воріт – місця, на яке туристи першочергово звертають увагу.

Як пишуть у ЗМІ, влада Індії вже взялася за реставраційні роботи.

В Індії вітер пошкодив Тадж Махал

Що таке Тадж Махал? Цей монумент вважається одним з найбільш популярних туристичних пам’яток світу та визнаний рукотворним чудом світу. Споруда внесена до спадщини ЮНЕСКО. Його було споруджено за наказом шаха Джахана в пам'ять про його дружину Махал, яка померла під час пологів. На будівництві працювали понад 20 тисяч майстрів та ремісників. Роботи тривали з 1630-х до 1650-х років. Мавзолей 17 сторіччя відвідують близько 12 тисяч людей кожного дня.

Нагадаємо,нещодавно в Індії у результаті обвалу чотириповерхового готелю загинули дев'ятеро осіб. Інцидент стався в місті Індаур у центрі країни.