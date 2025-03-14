Пошуки тривають: вбивця Ганула не здавався добровільно поліції
- Активіста Дем'яна Ганула застрелили в Одесі, поліція продовжує пошуки підозрюваного.
- Поліція спростувала інформацію про добровільну здачу вбивці та закликає повідомляти будь-яку інформацію про нього.
- Подію кваліфіковано як умисне вбивство, вчинене на замовлення.
У п'ятницю 14 березня, в Одесі застрелили активіста Дем'яна Ганула. Інформація, що вбивця самостійно здався не відповідає дійсності.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію.
Дивіться також У мережі показали момент вбивства активіста Ганула в Одесі: відео 18+
Вбивця Ганула не здавався поліції
У поліції наголосили, що пошуки стрільця тривають.
Інформацію про те, що він добровільно здався, не підтверджуємо!
– заявили там.
Зауважимо, трохи раніше у поліції повідомили, що встановлюють місцезнаходження чоловіка і показали фото ймовірного вбивці. Там закликали повідомляти будь-яку інформацію про нього за номерами (380) 732555126; (380) 949498364 або на спецлінію "102"
Вбивця активіста Дем'яна Ганула / фото Нацполіції
Оперативно про останні новини щодо розслідування вбивства Дем'яна Ганула читайте у нашому телеграм-каналі.
Поліція кваліфікувала подію як умисне вбивство, вчинене на замовлення. Слідчі, криміналісти, оперативники продовжують працювати на місці події. Вживаються заходи щодо затримання зловмисника.
Центральним апаратом Нацполіції сформована слідчо-оперативна група з кращих працівників, вона вже вирушила до Одеси. Також до міста Одеса направлено полк Національної поліції.