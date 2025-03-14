Пошуки тривають: вбивця Ганула не здавався добровільно поліції

У п'ятницю 14 березня, в Одесі застрелили активіста Дем'яна Ганула. Інформація, що вбивця самостійно здався не відповідає дійсності.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію.

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Вбивця Ганула не здавався поліції

У поліції наголосили, що пошуки стрільця тривають.

Інформацію про те, що він добровільно здався, не підтверджуємо!

– заявили там.

Зауважимо, трохи раніше у поліції повідомили, що встановлюють місцезнаходження чоловіка і показали фото ймовірного вбивці. Там закликали повідомляти будь-яку інформацію про нього за номерами (380) 732555126; (380) 949498364 або на спецлінію "102"

Вбивця активіста Дем'яна Ганула / фото Нацполіції

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Поліція кваліфікувала подію як умисне вбивство, вчинене на замовлення. Слідчі, криміналісти, оперативники продовжують працювати на місці події. Вживаються заходи щодо затримання зловмисника.

Центральним апаратом Нацполіції сформована слідчо-оперативна група з кращих працівників, вона вже вирушила до Одеси. Також до міста Одеса направлено полк Національної поліції.