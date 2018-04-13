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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Пошуки німецького мільярдера, який зник у Альпах, припинено

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Карл-Еріван Гауб
Карл-Еріван Гауб / dw.com

Пошуки німецького мільярдера, глави групи Tengelmann, Карла-Ерівана Гауба припинено. 58-річний чоловік зник у Альпах на кордоні між Швейцарією та Італією ще 7 квітня.

Про це говориться в заяві, поширеній торговою групою в п'ятницю, 13 квітня, від імені членів сім'ї німецького мільярдера, повідомляє DW.

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"Після семи днів роботи рятувальників в екстремальних кліматичних умовах в зоні льодовикового покриву надії на дивовижний порятунок більше немає", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Карл-Еріван Гауб 7 квітня відправився кататися на гірських лижах в районі Малого Маттерхорна. Мобільний телефон Хауба перестав посилати сигнал увечері того ж дня. Сім'я мільярдера виразила готовність надати велику фінансову суму на його пошуки. Тепер винагорода відкликана.

Відзначається, що зниклий був досвідченим лижником і альпіністом і мав при собі спеціальний пристрій, який дозволяє відшукати лижника, якщо той потрапив під лавину.

Карл-Еріван Вандер Гауб — німецький підприємець, мільярдер. Власник холдингу "Tengelmann Group". До групи Tengelmann, що є однією з найбільших сімейних компаній в Німеччині, серед іншого, входить мережа будівельних магазинів Obi, сайт інтернет-торгівлі Plus.de і мережі-дискаунтери Kik і Netto. За даними Forbes, статки Гауба оцінюються у 6,4 мільярда доларів

Теги: Гроші
Джерело: 24 Канал
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