Пошукова система Ring поповнилася інформацією про містобудівні умови Києва

У пошуковій системі Ring, що містить відкриті бази та реєстри, з'явились дані про містобудівні умови та обмеження Києва. Це вже 15 база даних у пошуковій системі ring.org.ua від розробників Bihus.Info.

Загалом пошукова система Ring містить понад 500 документів з сайту Департаменту містобудування та архітектури. Про це повідомили Bihus.Info.

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Ці документи допоможуть журналістам і активістам, що протидіють незаконним забудовам, оперативно перевіряти наявність відповідних умов для будівництва та їх дотримання забудовниками.

Розробники наголосили, що містобудівні умови є первинними при отриманні дозволу на будівництво. Це саме той документ, без якого не може розпочатись будь-яка забудова, чи реконструкція

Раніше ці документи можна було подивитись лише у вигляді скан-копій, але на сайті Ring працює зручний інтегрований пошук. Зокрема по ПІБ замовника, ЄДРПОУ компанії, назві об'єкта будівництва та адресі.

Що таке Ring?Ring – це пошукова система, яка містить усі державні відкриті офіційні бази даних (Єдиний державний реєстр, Декларації, СМІДА й інші) із гнучким доступом до всіх їх даних.