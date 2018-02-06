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Посидить ще: суд у Великобританії не відкликав ордер на арешт Джуліана Ассанжа

19:23, сьогодні 112 Читать новость на русском
Британський суд залишив чинним ордер на арешт Джуліана Ассанжа
Британський суд залишив чинним ордер на арешт Джуліана Ассанжа / New York Post

Вестмінстерський магістратський суд у Британії залишив чинним ордер на арешт засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Це означає, що він не зможе покинути будівлю посольства Еквадору в Лондоні, де мешкає із 2012 року, без загрози бути арештованим.

Про це повідомляє The New York Times.

Суддя Емма Арбутнот не відразу пояснила причини свого рішення, зауваживши, що "не переконана в тому, що ордер повинен бути відкликаний".

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Навіть якби його анулювали, впевненості у тому, що Ассанж покине посольство не було, хоч Еквадор і надав засновнику WikiLeaks громадянство на початку цього року, зауважує видання. Подовження ордеру означає можливість таємного запиту зі США про екстрадицію Ассанжа, йдеться у статті.

"Ніхто не може достовірно заперечувати цей ризик", прокоментувала перспективу запиту про екстрадицію Ассанжа його адвокат у Великобританії Дженніфер Робінсон.

Генеральний прокурор США заявив, що переслідування Ассанжа досі є пріоритетом,
пише NYT.

Зауважимо, що інтернет-активіст Джуліан Ассанж став персоною нон ґрата у США після публікації на своєму порталі WikiLeaks тисячі секретних документів американського уряду, зокрема, він оприлюднив листування Національного комітету Демократичної партії США.

Теги: Новини політики Новини США Wikileaks Великобританія
Джерело: 24 Канал
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