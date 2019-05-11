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      Посидіти на двох стільцях не вийде, – Тимчук про подвійне громадянство жителів Донбасу

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      Російські паспорти на окупованих територіях Донбасу
      Російські паспорти на окупованих територіях Донбасу / фото з відкритих джерел

      Багато жителів окупованих територій Донбасу, які збираються отримати паспорт Російської Федерації, вірять у те, що факт отримання такого документа їм вдасться приховати.

      Так, 7 травня у так званій "ДНР" офіційно запустили процес оформлення документів для тих, хто хоче отримати російський паспорт за спрощеною процедурою. Прийняття необхідних документів здійснюють у 33 спеціально визначених для цього пунктах. Проте, якщо хтось із жителів тимчасово окупованих територій сподівається приховати факт отримання російського паспорта, йому це зробити не вдасться. Таку певність висловив народний депутат, координатор "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук.

      Читайте також: Росія наказала бойовикам Донбасу обов’язково отримати паспорти РФ

      "Ось приклад. Неофіційно подача документів на російські паспорти через "міграційну службу ДНР" розпочалася ще в березні цього року, і першими одержувачами повинні стати особи, наближені до ватажка "ДНР" Пушиліна", – інформує нардеп.

      Тимчук також оприлюднив копії відповідних документів, із яких стає зрозуміло, що першою російський паспорт в так званій "ДНР" отримала цивільна дружина Пушиліна – Вікторія Талакіна.

      "Вашій увазі пропонується копія "паспорта громадянки ДНР" Талакіної, поданий в пакеті документів на отримання громадянства РФ. Вікторія Талакіна є "улюбленою жінкою" Дениса Пушиліна, тобто його цивільною дружиною. Також, варто "привітати" Пушиліна з народженням сина – Талакіна Євгена Денисовича, якого записали на прізвище матері", – зазначив координатор "Інформаційного спротиву".

      Він пригрозив: ті "громадяни ДНР", які вже подали документи на громадянство РФ, теж отримають свої документи в онлайн-режимі.

      Всидіти на двох стільцях – не вийде,
      – підсумував Дмитро Тимчук.

      Що відомо про видачу українцям паспортів Росії?24 квітня президент Росії Володимир Путін схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Вже 1 травня Путін підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців із окупованого Криму.

      Українська держава не визнаватиме такі російські паспорти своїх громадян. Окрім того, українців застерегли: держава знатиме, хто отримав фейковий паспорт Росії. Обраний президентом України Володимир Зеленський сказав, що має "ходи" для відповіді Москві на оформлення російських паспортів жителям окупованого Донбасу.

      Та це ще не все, адже уряд Росії ще розгляне законопроект про спрощення отримання дозволу на тимчасове проживання і посвідки на проживання українців на території РФ.

      Російські паспорти на окупованому Донбасі: хроніка останніх подій

       

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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Новини політики Російські паспорти на Донбасі Війна на Донбасі Новини Донецька
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