Біля будівлі суду посилили охорону. На кадрах видно, що на території перебувають десятки силовиків. Підозрюваного вже привели до зали суду.

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Журналістів до зали суду не впустили. Оголосили, що засідання відбудеться у закритому режимі.

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Журналістів не впустили до зали суду: дивіться відео

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Мажор не співпрацював зі слідством

Заступник начальника поліції Харківської області Сергій Чиж розповів, що затриманий відмовився співпрацювати зі слідством.

За словами правоохоронця, "він нічого на допиті не говорить, посилаючись на статтю 63 Конституції України (вона забезпечує право не свідчити проти себе або членів родини – 24 канал), це його законне право, але слідство розцінює це як небажання співпрацювати".

Водночас Чиж наголосив, що доказів достатньо.

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