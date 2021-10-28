Посилена охорона й десятки силовиків: у Харкові обирають запобіжний захід 16-річному мажору

28 жовтня 2021 , 10:33
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Джерело:

24 канал

У Київському райсуді Харкова у понеділок, 28 жовтня, обирають запобіжний захід 16-річному мажору, який влаштував смертельну ДТП з Infinity. Засідання розпочалося о 10:00.

Біля будівлі суду посилили охорону. На кадрах видно, що на території перебувають десятки силовиків. Підозрюваного вже привели до зали суду.

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Журналістів до зали суду не впустили. Оголосили, що засідання відбудеться у закритому режимі.

Підозрюваного привезли до суду: дивіться відео

Журналістів не впустили до зали суду: дивіться відео

У Харкові обирають запобіжний захід 16-річному мажору: дивіться відео

Мажор не співпрацював зі слідством

  • Заступник начальника поліції Харківської області Сергій Чиж розповів, що затриманий відмовився співпрацювати зі слідством. 
  • За словами правоохоронця, "він нічого на допиті не говорить, посилаючись на статтю 63 Конституції України (вона забезпечує право не свідчити проти себе або членів родини – 24 канал), це його законне право, але слідство розцінює це як небажання співпрацювати".
  • Водночас Чиж наголосив, що доказів достатньо.

Смертельна ДТП з Infinity в Харкові: головне

  • Смертельна ДТП сталася 26 жовтня у Харкові на перехресті Одеської вулиці та проспекту Гагаріна. Infinity пролетіла на червоне світло й врізалася в Chevrolet.
  • В Infinity перебував 16-річний Микола. За даними слідства, саме він перебував за кермом у момент ДТП.
  • Також в автомобілі перебували двоє 19-річних хлопців та неповнолітня дівчина.
  • Внаслідок ДТП загинув чоловік. Його донька записала відео, у якому розповіла, що "ми шукаємо досвіченого адвоката, який би міг бути з нами у цій ситуації".
Автор: Мар'яна Бекало